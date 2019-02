Excuses à mes élèves

Il m’est arrivé, dernièrement, trop souvent à mon goût, d’entrer en classe avec l’envie de m’excuser auprès de mes élèves. Non pas en raison d’une évaluation mal corrigée ni d’une information erronée, non plus en raison de propos controversés ou d’une leçon sur la Nouvelle-France provoquant, contre leur gré, des bâillements sonores. Non, ce sentiment désolé me vient d’une lecture quotidienne de l’actualité qui me laisse pour le moins inquiet. Certaines nouvelles de même nature ont particulièrement fait sonner en moi l’alerte d’une société, voire d’une civilisation, au seuil d’une phase de turbulence, sûrement de déclin. Pourtant, cette tendance négative ne devrait pas m’étonner, dans la mesure où l’histoire a été le témoin d’une multitude d’ascensions et de déclins ; depuis que les hommes ont échangé leurs pérégrinations nomades pour le confort des sédentaires civilisés. Par contre, être contemporain d’un de ces déclins laisse froid dans le dos.

Ces signes inquiétants, il en est question souvent dans les médias. On les traite comme des problèmes particuliers, indépendamment des uns et des autres. Il s’agit de cas de mauvaise gestion, de défaillance conjoncturelle, et ils font l’objet d’une surenchère de promesses de la part des partis politiques qui prétendent avoir trouvé des « solutions-pansements », alors que nous avons affaire à une hémorragie interne grave.

L’objet de mon inquiétude concerne surtout l’état de notre système d’éducation et de santé, sans sous-estimer la décrépitude matérielle des infrastructures qui relient et tiennent les deux extrémités de cette société en place. Le constat est brutal : la pénurie de personnel dans les écoles et les hôpitaux s’apparente à un abandon généralisé de nos plus jeunes et de nos plus vieux. Le constat est troublant, surtout lorsqu’on pense que nos prédécesseurs tout proches, à peine deux générations en arrière, prenaient en charge les plus vulnérables, donc les plus précieux, sans un doute possible. Les multiples ordres religieux, féminins pour la plupart, il faut le rappeler, se faisaient un devoir, en partie devant Dieu, mais aussi au regard de leur propre société, de s’assurer de l’avenir des plus petits, tout en apaisant les maux des plus vieux, qui furent jadis, les aidants de ces mêmes petits, devenus un jour les plus grands. Ainsi la roue de la vie tournait, parfois difficilement, parfois de façon bien imparfaite, mais elle tournait.

Que veut dire pour une société une pénurie d’enseignants et d’infirmières ? Que veulent dire des écoles et des hôpitaux en décrépitude ? Je n’ose pas répondre à cette question, tant la réponse m’horrifie. Car il faut l’admettre, lorsqu’on commence à se désintéresser de nos enfants, lorsque l’école est devenue synonyme de dépense et non d’investissement, lorsque la reconnaissance sociale envers les enseignants et les soignants atteint le niveau du quasi mépris, c’est que la roue s’est brisée quelque part. Quand ? Pourquoi ? L’espace de ces lignes ne permet pas une réponse étoffée, mais disons que nous sommes tous collectivement responsables de ce traitement accordé à nos plus précieux.

Les 15 dernières années du régime libéral québécois ne sont pas étrangères à ce constat affligeant. Leur désengagement fiscal s’est traduit aussi par un désengagement moral dont on commence à voir les conséquences. Mais les libéraux sont aussi nous. Ils ne sont pas venus de l’espace ruiner notre civilisation. Ils sont le reflet de la société et ont gouverné à l’image de ce qu’elle est devenue. Leur lancer la pierre serait inutile, car briser le miroir de notre reflet ne fera pas disparaître le problème : nous tous, nos choix individuels et collectifs. Encore faudrait-il vraiment avoir des choix… Le nouveau gouvernement de la CAQ devra faire un miracle pour inverser la situation.