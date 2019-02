Les enfants de porcelaine

On est au Québec. En janvier. C’est lundi matin. Les enfants ont hâte d’aller jouer dehors dans cette magnifique neige, immaculée. Mais non, les cocos. Aujourd’hui, vous n’irez pas dehors, car il fait trop froid.

Oui, je sais que la semaine dernière vous n’y alliez pas parce qu’il y avait trop de glace. Je sais que cet automne vous n’y alliez pas souvent à cause de la pluie et que ce printemps vous n’irez pas parce qu’il y aura trop d’eau accumulée. Je sais tout ça. Et si vous saviez combien j’en suis désolée !

Ce matin, votre maman est partie enseigner dans son école. Elle avait prévu de profiter de sa surveillance en après-midi pour laisser aux élèves de sa classe la chance de jouir d’une récré prolongée. On en avait parlé dans l’auto en route : il y aurait de beaux forts de neige à construire dans toutes les cours d’école de la région. Enfin ! Mais non. Maman n’est pas sortie… et vous non plus, les amours. Et tout ça parce qu’on a décidé de suivre une charte plutôt que notre gros bon sens.

Je me rappelle, étant petite, que ma mère m’interdisait de mourir ou de me blesser sérieusement. Je promettais, sachant que ce n’était pas totalement de mon ressort, mais je comprenais ce que ma mère cherchait à m’enseigner : j’étais responsable de ma propre sécurité. Son interdit avait ceci de joli : c’est qu’il disait tout l’amour du monde qu’elle me portait tout en me permettant de me prendre en main. Aujourd’hui, lorsqu’on interdit, c’est simplement pour… faire plus simple. On a tellement perdu confiance en l’être humain qu’on estime qu’il faut mettre de plus en plus de lois pour l’encadrer. L’accident est devenu inacceptable, alors on tente de tout contrôler, faisant de l’humain un mouton plus mouton qu’un mouton lui-même. Du pré, surveillés par les chiens, nous sommes rendus à l’enclos. Et l’enclos rétrécit de plus en plus.

Chez les « grands », on ajoute des panneaux (selfies interdits dans cette zone, limites de vitesse à 30 km/h, baignade interdite, etc.), on produit des publicités percutantes, on réglemente les opinions et on censure l’art.

Chez les « petits », on interdit. Pas de jouets de la maison : les billes, les cartes et toutes ces collections amènent des échanges, qui entraînent des conflits à gérer, et ça, c’est non ! Pour dire, on a même envisagé d’interdire le soccer parce qu’il créait trop d’animosité… Pas de jeux « robustes », ça peut faire mal. Pas de collations sucrées, c’est mauvais pour la santé. Pas de bonbons à l’Halloween pour la même raison. Pas de sacs en plastique pour les repas, c’est mauvais pour l’environnement. Etc.

Et maintenant, on a tellement peur qu’un parent se plaigne que son enfant tousse (Voyons ! En plein mois de janvier ! Lui qui prend son smoothie protéiné tous les matins !) qu’on préfère que les élèves restent tous à l’intérieur au lieu d’aller jouer dehors 15 minutes. 15 minutes ! Pour certains, c’est le temps de marcher jusqu’à l’école. Et ils s’y sont pourtant rendus…

Les chéris, maman va vous chercher tôt ce soir. On va jouer dans la cour de 30 à 45 minutes. Ça va nous faire du bien de nous aérer. On va pouvoir faire les devoirs après en étant un peu reposés mentalement. On va s’ouvrir l’appétit et on va dormir mieux ce soir. Avoir su, on aurait pris congé et on se serait fait un match de hockey dans la ruelle. Vous auriez appris à être des enfants, à rire, à prendre soin de vous, à jouer et à régler vos conflits.

Oui, c’est vrai, il fait « frette ». Mais maudit qu’on s’amuse quand on est bien habillé ! On est en janvier, au Québec. On en profite !