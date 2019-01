État voyou, alors on sabre?

Le titre est inspiré d’un article rédigé par un journaliste que j’admire et je me permets d’apporter ma réflexion à ce sujet. Les articles pleuvent de partout au sujet du régime saoudien depuis la crise du tweet qui a amené le prince héritier MBS à expulser l’ambassadeur du Canada et à rappeler son propre ambassadeur à Ottawa, depuis l’affaire Khashoggi et, bien évidemment, depuis l’accueil de la jeune réfugiée saoudienne Rahaf Mohammed.

On ne peut qu’être d’accord avec une bonne partie de ces articles et saluer la décision de nos leaders politiques d’accorder, rapidement, l’asile politique à la jeune Rahaf Mohammed. Le Canada est un pays qui a toujours été au premier plan pour protéger le droit des femmes et des minorités et nous devons, en tant que société, continuer nos engagements dans ce sens.

Cela dit, le Canada ne doit pas être seul à agir. La preuve, c’est la réaction timide et presque inaudible de certains pays européens dans l’affaire Khashoggi. Réactions qui visaient à protéger leurs intérêts en Arabie saoudite, voire surtout à protéger les investissements faits par les Saoudiens dans leurs pays et les lucratifs contrats gagnés par des entreprises européennes dans cette région. Remarquez que je ne cite même pas la position de Trump vis-à-vis des Saoudiens, elle a le mérite d’être claire !

Je n’ai jamais été fan de la diplomatie de défis et je précise que je n’ai pas une quelconque sympathie pour le régime saoudien, qui a tendance à gérer ses relations politiques sur le coup de l’impulsion.

Par ailleurs, quelle que soit la couleur du régime, on aurait pu explorer les possibilités de travailler avec des alliés et tenter d’atténuer la crise avec ce pays.

Oui, les liens avec l’Arabie saoudite ne sont pas stratégiques pour le Canada, et vice-versa. Il fallait, par ailleurs, garder un certain canal de communication ouvert au nom de ces femmes restées dans ce pays et qui aspirent à plus de liberté, au nom de ces jeunes Saoudiens qui, malgré le fait qu’ils étouffent sous un régime archaïque, tentent quand même de l’améliorer, au nom de la paix que nous cherchons tous dans cette région. Un canal de communication au nom d’un échange constructif pour pousser vers des changements qui viendraient idéalement de l’interne. Échange qui permettrait de parler de notre modèle sans l’imposer.

J’ai eu l’occasion de visiter ce pays à quelques reprises et, en tant que femme, je devais m’ajuster à la réalité locale comme je le fais d’ailleurs dans d’autres pays. J’ai eu l’occasion de rencontrer des femmes et des hommes éduqués et diplômés d’universités renommées, des entrepreneurs et des visionnaires qui militent pour des changements de culture et qui tentent de faire évoluer les mentalités.

J’ai aussi eu l’occasion de visiter cet endroit morbide où des têtes roulent sous les coups de sabre et qui donne envie de vomir tellement on se sent à l’envers ! On ne peut éprouver de la sympathie pour un tel régime, mais il faut essayer de garder des liens, même imparfaits, pour justement aider à améliorer la situation, offrir un soutien et faire évoluer les mentalités.

Il faut continuer à se dresser contre toutes formes de violations commises contre les femmes, contre les membres de la communauté LGBTQ+, contre les opposants politiques, etc. La défense de ces droits exige aussi l’engagement des autres démocraties, qui doivent accompagner le Canada avec la même intensité et non selon la valeur des lucratifs contrats qu’ils veulent protéger pour leurs entreprises et leurs nations !