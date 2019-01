Le populisme, maladie infantile de la démocratie

Le populisme surgit dès que la démocratie attrape la grippe. C’est une éruption de fièvre qui a du bon parce qu’elle secoue la léthargie des gouvernants. Depuis une vingtaine d’années, le populisme progresse dans les démocraties européennes et américaines en même temps que s’intensifient les migrations venues du sud et de l’est, et que les sociétés sont secouées par la transformation rapide des moeurs et des moyens de communication. L’irruption au sein de nos sociétés des médias électroniques, l’afflux parfois incontrôlé de migrants différents par la couleur de leur peau, la pratique religieuse, la langue et la culture, le contraste entre la modernité occidentale et les mentalités traditionnelles de ces migrants, créent des frictions, des antagonismes, non seulement entre les nationaux et les immigrants, mais aussi, parmi les nationaux, entre ceux qui sont favorables au métissage culturel et ceux qui s’accrochent à leur culture propre.

Le populisme naît du sentiment confus éprouvé par ses adeptes d’être en porte-à-faux avec l’esprit du temps, en décalage avec les politiques qui ne tiennent pas compte des traditions, des représentations populaires, des doléances de gens ordinaires. Il devient protagoniste de la vie publique quand ce sentiment se transforme en réaction de peur face aux changements démographiques ou aux innovations technologiques ou aux avancements relatifs au mode de vie, au statut de la femme et au mariage. Le populiste voit ou croit voir son monde se fissurer, se déliter et, à terme, se désagréger sous la poussée de forces qu’il ne maîtrise pas.

S’en moquer serait une faute, car le débat politique n’a aucun sens s’il se fait entre citoyens de même opinion. Le populisme et la démocratie s’influencent mutuellement, l’apport populaire nourrissant les élites de ses coups de gueule, et les élites s’imprégnant des doléances des gens pour gouverner. Le populisme peut toutefois altérer les institutions démocratiques pour peu qu’il ait recours à la violence et qu’il ne respecte pas les usages et les règles de jeu.

Nouveau choc culturel

Le Québec, beaucoup plus que le reste du Canada, est saisi par le nouveau choc culturel que représentent l’effacement progressif des particularismes nationaux et des traditions séculaires ainsi que l’uniformisation des cultures sous l’influence de la technologie de masse. Alors que le Québec est menacé dans sa langue et sa culture par la civilisation anglo-américaine qui l’entoure et le submerge, le repli sur soi identitaire est une tentation permanente, car nous ne sommes pas à l’abri d’une éruption populiste comme cela a eu lieu récemment en Allemagne, en Autriche, en France, en Hongrie, en Pologne, aux États-Unis et au Brésil. Le ras-le-bol populaire n’est ni à occulter ni à combattre de front. Si le populisme est la maladie infantile de la démocratie, seule la démocratie peut apporter le remède nécessaire à la résolution de nos problèmes.

Pour rappel, la démocratie libérale a apporté aux peuples les libertés individuelles, l’égalité de tous devant la loi, la reconnaissance de la femme en tant que telle avec tout ce que cela implique pour elle d’autonomie et de libre choix, la fin ou du moins le déclin des tabous et des dogmes liés aux morales traditionnelles, la protection de nos droits par une magistrature indépendante, le bien-être matériel et la sécurité sociale. Nos dirigeants sont médiocres ? Nos taxes sont élevées ? Nos hôpitaux manquent de moyens ? Au moins, nous avons la possibilité de nous exprimer en toute liberté, d’exiger de nos dirigeants de modifier leurs politiques et de les remplacer par d’autres. Mille fois les insuffisances de la démocratie libérale plutôt que les sirènes de la démocratie autoritaire ! À trop courir derrière le tribun qui nous promet monts et merveilles au mépris de la vérité, il y a le risque de perdre et la liberté et la sécurité : « Un président audacieux se sachant appuyé par une majorité de l’opinion serait tenté d’outrepasser la loi et de priver les minorités de la protection que la loi leur assure. Il pourrait devenir un tyran non pas contre les masses, mais avec l’appui des masses » (James Bryce, The American Commonwealth, 1888).