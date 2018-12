Le Noël d’une joyeuse famille d’insoumis

Parce que nous nous sommes donné, au fil du temps, quatre garçons, mon conjoint et moi avons peu à peu découvert que l’amour est le noyau de toutes nos actions. Nous avons appris à valoriser la simplicité et l’authenticité et donnons sens à nos modestes aventures par la convivialité et le partage. Au moyen de la réflexion et de l’action, nous tentons d’inculquer à nos enfants la compassion et la générosité tandis que la vie se charge de nous recentrer sur ce qui compte vraiment pour nous : nous entourer des êtres aimés, rechercher la sérénité (non, c’est pas facile !), croire en un monde meilleur et essayer d’y contribuer.

À l’approche des Fêtes, cette année, nous faisons un choix qui s’inscrit dans la continuité de nos valeurs : nous nous refusons à consommer pour dire notre amour. À Noël, c’est décidé, nous résistons à la tentation de faire des achats impulsifs pour soigner nos inconforts. Nous ne gaspillerons ni temps, ni énergie, ni argent, ni matériel pour nous sentir exister. Notre famille dit non à la foire commerciale et au faux bonheur qu’elle promet. Adieu bébelles, poubelles pleines et crédit galopant !

Sans chercher à le diaboliser ou à reléguer aux oubliettes ses significations traditionnelles, nous vivrons Noël autrement. Nous optons dans la joie pour des festivités aux antipodes de la course et de la performance. La déco, les repas et les cadeaux seront imparfaits (les enfants les fabriquent avec les moyens du bord !). Et le reste attendra ! Loin d’un ennuyeux cynisme mais dans une ode certaine à la lenteur, tels de joyeux insoumis, nous nous installerons dans une petite maison de campagne louée pour l’occasion. Les grands-parents chéris seront aussi de passage.

Fête des enfants

Pas de jouets sous le sapin, donc. Et le meilleur là-dedans ? Les enfants sont ravis ! Car ils savent que, lors de ce temps d’arrêt, le rire, la musique, la créativité et la spontanéité seront au rendez-vous. Exit l’école et les fastidieuses obligations ! Bienvenue la nature, les repas réconfortants et la lumière dansante des bougies ! Et les amis seront les bienvenus ! Si Noël est la fête des enfants et de la famille, alors faisons toute la place à ce qui les construit : la réjouissance, l’éveil des sens et de l’esprit, les souvenirs et projets communs et les plaisirs partagés. Saisissons cette occasion de donner à nos enfants non pas des montagnes de plastique ou d’encombrants objets à peine désirés, mais amour, présence, visites d’amis et moments de recueillement.

Ce temps fort est une chance, dans nos vies complexes, de vivre consciemment. Félicitons-nous du fait que les magasins sont fermés et, pour l’amour des enfants, parlons-nous délicatement, offrons-nous les uns les autres une attention spéciale, chantons et dansons ensemble, cuisinons tranquillement, lisons-leur longuement. Ayons la volonté de transmettre des valeurs humaines, de nous faire des dons pleins de sens et de garder vivante notre mémoire. Rendons hommage au passé (et à nos proches disparus), mais n’oublions pas le futur : causons de justice sociale et de nos vives préoccupations environnementales. Noël doit être joyeux, mais pas à n’importe quel prix. Soyons les adultes et inculquons à nos enfants le sens de la fête !

(Et là, j’ai le sensuel Hallelujah de Leonard Cohen qui joue dans ma tête.)