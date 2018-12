Comment améliorer l’accès à la justice

La ministre de la Justice du Québec, Sonia LeBel, promet d’engager des travaux afin de refaçonner le droit de la famille québécois. On ne peut que s’en réjouir. La réforme du droit de la famille sera cependant incomplète si elle ne s’inscrit pas dans une réforme globale du système de justice actuel.

Au cours de mes 26 années comme juge de la Cour supérieure du Québec, j’ai été à même de constater que la justice traditionnelle est inaccessible à un très grand nombre de citoyens. Fort heureusement, certains d’entre eux, plutôt que de renoncer à faire valoir leurs droits, choisissent de se représenter seuls. Le phénomène est surtout manifeste en droit de la famille. Les règles et procédures juridiques étant complexes, voire compliquées, j’ai pu apprécier le courage de ces justiciables qui composaient tant bien que mal avec les méandres du système de justice actuel.

En octobre 2013, le rapport du Comité d’action sur l’accès à la justice en matière civile et familiale, présidé par l’honorable Thomas A. Cromwell, appelait à un changement de culture du système de justice, réaffirmant que les utilisateurs non représentés, loin d’être un inconvénient, étaient la raison d’être de ce système. La bâtonnière du Québec, Me Claudia Prémont, y faisait écho en septembre 2016, opinant à cet égard que des états généraux sur la justice s’imposaient.

Cette réforme doit être résolument axée sur l’utilisateur. L’une des solutions consiste à permettre aux justiciables non représentés (JNR) de se faire accompagner par une autre personne. De tels accompagnateurs surnommés « ami-es McKenzie » joueraient un rôle de soutien auprès des JNR.

Au Canada, les mesures de soutien varient d’une province à l’autre. Certaines provinces autorisent des parajuristes à exercer des actes juridiques. Dans d’autres provinces, les tribunaux sont dotés d’un pouvoir discrétionnaire pour autoriser une personne qui n’est pas avocate à représenter un JNR dans la mesure où cette autorisation est nécessaire pour satisfaire l’intérêt de la justice. Dans la plupart des provinces canadiennes, les ami-es McKenzie sont les bienvenus. Au Québec, seuls les avocats et notaires peuvent donner des avis juridiques et agir devant les tribunaux.

Une réforme s’impose, et cette réforme passe par un changement de mentalité. Le système tel qu’on le connaît ne répond qu’aux besoins des plus riches et des plus pauvres (ceux qui bénéficient de l’aide juridique). C’est dire que la plupart des justiciables sont privés de « justice », un droit fondamental s’il en est un. La réforme doit être axée sur l’utilisateur. Les tribunaux et le Barreau doivent contribuer à cette réforme en mettant sur pied des comités d’acteurs chargés de trouver des solutions justes. L’une des solutions dans l’immédiat est de permettre que les JNR puissent se présenter en justice accompagnés. Le rôle de l’accompagnateur doit être ouvert, libre et souple.

Il est à espérer que le ministère de la Justice sera sensible à une telle réforme afin que notre système de justice soit équitable et accessible à tous les citoyens.