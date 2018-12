Sortir de l’économie surdimensionnée

Paru cet automne, le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a fait couler beaucoup d’encre. Mais il faut bien constater, après coup, que rien de clair ni de structuré n’en ressort de la part de nos politiques. Il faut pourtant bien réduire nos émissions de carbone de 45 % d’ici 2030.

On tourne en rond au Québec comme partout ailleurs, dans les milieux politiques comme dans celui des affaires. On ne sait pas par quel bout commencer parce qu’il n’y a pas de compréhension du problème fondamental pourtant gros comme l’éléphant dans la pièce : le consumérisme ! Non pas la seule consommation individuelle, mais plutôt le système économique sous-jacent dans lequel nous sommes empêtrés, depuis l’extraction jusqu’au site d’enfouissement, qui ne propose rien d’autre qu’une abondance sans fin de produits obsolètes sans prise en compte des limites des ressources et des exutoires.

Einstein disait qu’on ne peut pas trouver de solution à un problème avec le même schéma de pensée qui a servi à le créer. Alors, tenter de plaquer de nouvelles façons de se déplacer, de s’alimenter, d’aménager le territoire, d’y travailler et de s’y loger sur la même structure économique (le consumérisme) est irréaliste. Donner l’illusion que l’on peut développer des façons de vivre soutenables dans l’économie mondialisée qui règne est illusoire. Il faut être réaliste : la mondialisation a atteint une taille surdimensionnée, et tenter de la rendre soutenable est impossible. C’est pourtant à cette folle idée que les leaders nous convient tous les jours, idée qu’avec plus d’efficacité et une meilleure productivité on réglera tout.

Le rapport du GIEC est on ne peut plus clair, mais ses scientifiques se gardent bien de donner la recette pour nous éviter la catastrophe qui se dessine à l’horizon parce qu’elle n’est pas scientifique, elle est politico-socio-économique : s’extraire de cette économie surdimensionnée, un « consumerexit ». Ça commence par changer d’échelle en se redéployant à une échelle compatible à celle de la planète. Et ce changement d’échelle prend forme par le redéploiement soutenable de l’économie locale (soutenable étant le mot-clé) afin de métamorphoser nos façons de faire, de produire, de fabriquer, de distribuer et de vendre pour qu’elles soient soutenables sur le plan environnemental, social et économique. Il faut faire moins (le nécessaire) et mieux, émettre le moins possible de carbone, concevoir pour fabriquer localement des objets de tous les jours soutenables, ceux de la maison, du bureau, et de nos loisirs.

La capacité est là au Québec comme dans d’autres provinces (en fait, presque partout) pour fabriquer cette « soutenabilité » : nous avons de nombreuses petites et moyennes entreprises d’usinage et de transformation capables d’exécuter localement, demain matin, ce que nous savons concevoir, c’est-à-dire tout ; il suffit d’intégrer le mot soutenable au processus. Et puis, nous, nous avons des montagnes de matériaux à disposition qui s’empilent en ballots derrière les centres de tri, presque gratuits et surtout décarbonés (comparés aux matériaux provenant de l’extraction des ressources naturelles et des procédés subséquents), qu’il suffit de collecter et de trier correctement cette fois-ci ; et il y a plus encore si l’on se tourne vers les écocentres, où il suffit de démonter tous les produits et équipements qu’on y apporte pour obtenir des matériaux de qualité supérieure. RecyQuébec peut-elle, à l’instar d’Hydro-Québec, devenir la prochaine grande entreprise d’État ? Moins 45 % d’émissions de carbone d’ici 2030 est un défi énorme, et les solutions pour y arriver sont là.