Pour la survie du Prix littéraire des collégiens

La nouvelle de l’appui du Prix littéraire des collégiens par le géant Amazon suscite la controverse depuis quelques jours. Évoquant « la réaction désolante de plusieurs acteurs du milieu du livre au Québec », madame Claude Bovet Bourgie, cofondatrice du Prix littéraire des collégiens et présidente de la Fondation Marc Bourgie, annonçait le 14 novembre la suspension de son édition 2019.

En tant que professeurs de français et de littérature au collégial — et donc principaux animateurs du Prix littéraire des collégiens —, nous souhaitons mettre en perspective la réaction du milieu littéraire, qui n’a selon nous rien de « désolant », au contraire : elle témoigne d’un engagement exceptionnel envers une activité pédagogique liée à la valorisation de la littérature québécoise, qui mérite non seulement de survivre à ces soubresauts, mais d’en sortir plus forte.

Si nous ne pouvons tolérer la présence du logo d’une entreprise comme Amazon sur le matériel promotionnel du Prix littéraire des collégiens, c’est surtout parce que cette entreprise fait une concurrence déloyale aux libraires, qui sont les principaux garants de la vitalité du marché du livre au Québec. Pour le dire simplement : chaque fois qu’Amazon vend un livre, c’en est un autre qui disparaît des rayons. On ne rend pas une culture invisible autrement.

Chaque nouveau gouvernement prétend que la culture et l’éducation sont importantes à ses yeux. L’occasion est belle de prouver que ce ne sont pas là que des discours. Les organisateurs du Prix expliquent que le projet n’entre dans aucune catégorie des demandes de subvention. Pourtant, il permet de maintenir une activité pédagogique tout à fait en phase avec les objectifs du ministère de l’Éducation, tout en contribuant au développement de la littérature québécoise. Pour quelles raisons les différents organismes subventionnaires font-ils ici la fine bouche ? Est-ce que ce sont les formulaires qui font les gens, ou les gens qui font les formulaires ?

Nous demandons, par conséquent, l’intervention du gouvernement afin que cette activité soit maintenue et valorisée sur le long terme. Que monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, et madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, s’engagent concrètement en faveur de ce Prix et des collégiens qui le portent.