La politique est une ligne rose

Un bel exemple de son incapacité à introduire de nouveaux paradigmes politiques dans l’arène démocratique québécoise est celui de l’entêtement de la CAQ à offrir un troisième lien aux banlieusards de Québec ou encore de prolonger les autoroutes qu’on trouve dans les deux couronnes de Montréal. Au profit de ces « priorités », ce parti qui n’a pourtant recueilli que 37 % des voix aux dernières élections refuse obstinément de prendre en considération la pléthore d’études scientifiques issues des divers domaines d’expertises urbanistiques et environnementales. Toutes démontrent pourtant que l’augmentation de l’offre routière, dans une perspective de désengorgement des infrastructures existantes, est une catastrophe annoncée, aussi bien en ce qui concerne ses objectifs qu’en ce qui concerne ses répercussions sur l’environnement.

Néanmoins, ses électeurs se concentrant majoritairement dans les régions les plus touchées par l’étalement urbain et la congestion routière, le premier ministre tient évidemment à leur offrir, en tout début de mandat, une récompense électorale d’un cynisme abyssal ou, pire encore, il fait montre d’un aveuglement volontaire en ce qui concerne les méfaits liés à la pollution que ces choix partisans feront subir à tous.

Montréal vs la CAQ

Pendant ce temps, à Montréal, des centaines de milliers de personnes subissent leur part de problèmes de congestion routière en se demandant ce qui cloche avec le parti nouvellement au pouvoir. Cependant, malgré les dénigrements caquistes à l’endroit de la ligne rose, les Montréalais espèrent toujours que le projet phare pour lequel ils ont élu leur mairesse sera réalisé.

En plus d’ouvrir tout le nord-est de la ville au reste de l’île sans avoir à recourir à la voiture, la ligne rose du métro est d’une modernité exemplaire, car inscrite dans le cadre d’une véritable refonte de nos habitudes de vie, de transport et de consommation. Or, le changement de nos modes de vie deviendra rapidement — s’il ne l’est déjà — l’horizon indépassable de la lutte contre le réchauffement climatique, la destruction de nos milieux de vie et celui de nos écosystèmes. Je m’en voudrais par ailleurs d’omettre de dire que les populations éventuellement desservies par les stations de métro projetées, qui figurent parmi les plus défavorisées de la société québécoise, pourraient à leur tour un peu mieux goûter au concept, plus ou moins vaporeux dans le programme de la Coalition avenir Québec, qu’est la justice sociale.

François Legault et les députés de la CAQ, à l’heure de toutes les urgences environnementales, refusent de discuter de la ligne rose avec leurs homologues montréalais pour privilégier des projets de transport collectif de moindre envergure et ainsi mieux prioriser ceux liés à l’automobile. Ce faisant, non seulement apparaissent-ils comme des réactionnaires, mais ils agissent en adversaires de la grande majorité des Québécois qui, ne l’oublions jamais, n’ont voté ni pour leur parti, ni pour leur programme, ni pour leur vision du Québec de demain.