Cessons d’imposer nos modèles aux Inuits

C’est avec cette nouvelle qu’a débuté ma journée de mardi, la semaine dernière. Depuis, plus rien, ou si peu, la légalisation du cannabis ayant bien meilleure presse que le vécu tragique des personnes de ces petits villages ignorés de notre Grand Nord.

Le Nunavik, cette région du Québec que peu de Québécois connaissent ou auront la chance de visiter, cette région synonyme pour plusieurs de vastes espaces d’une beauté sauvage et inhospitalière, pour d’autres, de problèmes sociaux et pour la majorité d’entre nous, de « région éloignée ». Mais éloignée de quoi ? De nos grandes villes ? Une région qui souffrirait d’un manque de réseau routier pour les relier à nous, à notre normalité ?

Pour avoir eu l’occasion d’effectuer des remplacements comme travailleuse sociale dans quelques villages de la côte de la baie d’Hudson, j’ai plutôt l’impression que c’est une région éloignée de ses racines, de sa culture et de son mode de vie d’origine, une région qui a été brutalement colonisée et dont le peuple survit avec des blessures à l’âme qui sont encore à vif.

Bien sûr, on ne peut pas défaire le mal qui a été fait. D’ailleurs, je doute fort que les Inuits aient réellement envie de retourner en arrière. La vie dans des igloos était rude et on imagine facilement que, comme dans toutes les sociétés, la recherche de plus de sécurité et de confort faisait partie de l’évolution de cette nation. Mais on leur a imposé une modernité qui n’est pas la leur, un mode de vie qui n’a rien à voir avec leur conception du monde. On a dénigré leur culture, leurs traditions, on a tué leurs chiens pour forcer leur sédentarité, on a interdit les chants de gorge que les curés et pasteurs trouvaient trop sexuels, on leur a répété que, par rapport à la nôtre, leur nation était sous-développée et que l’évolution passait par l’abandon de leurs croyances et de leur façon de vivre pour adopter la nôtre, que nous jugeons tellement plus évoluée. Nous oublions que notre modernité est en train de détruire la planète. Mais cela est une autre question, quoique…

Je parle au passé, mais si nos méthodes ont changé, si nous évitons par exemple d’arracher crûment les enfants à leurs villages nordiques pour les placer dans des pensionnats dans le but de les assimiler, nous continuons de souhaiter que leurs différences culturelles s’effacent, que l’appel d’un vol d’outardes au printemps soit moins important que leur présence dans un milieu de travail qui ne leur ressemble pas beaucoup la plupart du temps. Le nombre d’enfants inuits placés en famille d’accueil demeure proportionnellement beaucoup plus important que celui des enfants des autres régions du Québec, en excluant bien sûr les réserves autochtones de notre territoire. On remarque la même disproportion dans nos prisons. Comment cela s’explique-t-il ? Nous demandons-nous si notre façon d’appliquer nos lois a vraiment du sens pour cette nation ? Nous sommes-nous demandé comment étaient régis les rapports entre leurs membres avant que nous ne nous installions chez eux et leur imposions nos façons de faire ?

Les Inuits ont une grande capacité d’adaptation, leur survie dans des conditions climatiques extrêmement difficiles l’a prouvé, leur résilience face au choc culturel que notre colonialisme leur a imposé le prouve encore plus. Ils ont bâti Air Inuit, ils se sont dotés de coopératives dans chaque village. Ils ont trouvé différentes façons de résister à notre envahissement. Mais je crois que notre ethnocentrisme, qui frôle souvent la condescendance, est ce qu’il y a de plus insidieux, ce qui gangrène leur âme et mine vraiment leur espoir de vivre dignement.

Ce ne sont pas des routes de terre ou d’asphalte pour relier les villages nordiques à nos villes qui vont permettre de mettre fin à ces vagues successives de suicides qui affectent les communautés inuites. C’est le chemin que nous oserons peut-être enfin prendre pour collaborer de nation à nation, pour reconnaître la richesse de leur culture et arrêter de leur imposer nos valeurs, nos modèles de soins, nos façons de nous gouverner, bref, notre façon de vivre. Après tout, c’est nous qui sommes allés sur leur territoire. Il ne faudrait pas l’oublier.