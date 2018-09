Réforme électorale: de quoi Couillard a-t-il peur?

Philippe Couillard affirmait lundi que l’unanimité de l’Assemblée nationale était nécessaire pour procéder à une réforme du mode de scrutin, et qu’il était fermé à toute discussion, se présentant comme le défenseur des régions. Il nous invite à craindre une réforme qui obtient pourtant un vaste appui au sein de la population. De quoi devrait-on avoir peur ?

Il est impossible de défendre honnêtement notre système actuel, particulièrement en ce qui a trait à la représentation régionale. Comment expliquer qu’une région comme la Mauricie puisse être représentée à 100 % par des élus libéraux, alors que le Parti libéral n’a obtenu que 39,6 % des votes dans cette région ? Un système à représentation proportionnelle avec listes régionales permettrait de mieux refléter la diversité des appuis aux divers partis, région par région.

Comment expliquer également que les ministres responsables des régions de la Côte-Nord et de Lanaudière soient présentement des députés de… Montréal ? Avec un système dont on se targue qu’il représente adéquatement les régions, on en vient à ce que le parti au pouvoir n’ait effectivement aucun député dans ces deux régions, alors qu’il avait obtenu dans les deux cas plus du quart des votes. Avec un système à représentation proportionnelle avec listes régionales, le Parti libéral aurait obtenu au moins un siège dans chacune de ces régions, ce qui aurait été beaucoup plus représentatif de la volonté de la population à l’échelle régionale.

Représentativité des régions

Notre système électoral actuel échoue au test de la représentativité des régions. Il est objectivement impossible de soutenir le contraire. Heureusement, des solutions de rechange existent. Et on ne parle pas de modèles expérimentaux et improvisés pour lesquels les Québécoises et les Québécois serviraient de cobayes. On parle de systèmes utilisés depuis des décennies dans des pays industrialisés et qui ont fait leurs preuves.

Il est grand temps d’élever le niveau du débat sur l’enjeu de la réforme électorale et de discuter sur la base de faits, et non pas d’impressions. La démocratie, ce n’est pas juste une question de gouvernance visant à donner les coudées franches à un seul parti pour qu’il mène en roi et maître. C’est avant tout une question de représentation de la volonté de la population, dans chacune des régions du Québec.

Si Couillard maintient que l’unanimité est nécessaire pour procéder à une réforme électorale, force est d’admettre que notre système actuel est loin de faire l’unanimité, et que la volonté de réformer notre vieux système électoral désuet, elle, suscite l’adhésion de tous les partis d’opposition et des principales forces vives de la société civile. En définitive, ce dont Couillard a le plus peur ne serait-il pas que la volonté de la population s’exprime réellement par les urnes et que ce ne soit plus les règles du jeu qui accordent le pouvoir ?