Il faut parler d’intégration

D’après Philippe Couillard, la question des seuils d’immigration sera déterminante pour l’issue de l’élection du 1er octobre. François Legault propose de les diminuer, le premier ministre, de les augmenter. Pourtant, au-delà de la question du nombre, d’autres aspects du processus d’immigration sont importants et ce serait bien que ceux qui tiennent l’avenir de la nation entre leurs mains y réfléchissent.

Pour Philippe Couillard, l’immigration est essentielle pour combler un manque de travailleurs dans certains secteurs économiques névralgiques. Pourtant, nos immigrants ne sont pas sélectionnés en fonction des besoins du marché. Dans le secteur des services, les besoins de main-d’oeuvre se trouvent dans la transformation du poulet, la restauration, l’entretien ménager, l’agroalimentaire, etc. Ce sont des emplois sur lesquels bien des Québécois lèvent le nez. Ces besoins sont présentement comblés par des ingénieurs, des informaticiens et des infirmières qui, le plus souvent, doivent poursuivre ou reprendre leurs études ici, ou occuper un emploi bien en deçà de leurs capacités professionnelles. Ils ont été choisis précisément en fonction de leurs professions qu’ils peuvent rarement exercer une fois chez nous. Leur réseau est minimal, leurs universités ne sont pas reconnues, ils n’ont pas la sacro-sainte « expérience québécoise » qu’exigent des tonnes d’employeurs qui balaient du revers de la main des dizaines d’années d’expérience pourtant significatives parce qu’acquises au Venezuela, au Cameroun ou au Brésil.

Un mirage

C’est un mirage : on promet mer et monde aux nouveaux arrivants, qui déchantent vite une fois installés ici. On parle du nombre, mais jamais de la manière d’intégrer adéquatement ces gens de partout qui décident de prendre racine chez nous. Comment sensibiliser les employeurs à l’expérience étrangère ? Comment organiser davantage de séances de réseautage pour les nouveaux arrivants ? Pourquoi ne pas créer des stages d’intégration en milieu de travail à leur intention, au lieu de leur suggérer de refaire leur formation ? Parmi mes étudiants, un urologue a été forcé de refaire sa médecine générale, un ingénieur civil et une architecte ont dû faire un DEP en dessin de bâtiment, une infirmière s’est retrouvée préposée aux bénéficiaires… et ce ne sont que quelques exemples parmi des centaines que j’ai pu observer. C’est l’espoir d’une vie meilleure, presque systématiquement déçu. Chers politiciens, plutôt que de modifier encore une fois les seuils, pourquoi ne pas vous engager auprès des milliers de personnes qui sont déjà ici, qui ne demandent qu’à intégrer le marché du travail et à obtenir un emploi à la mesure de leurs compétences pour participer davantage à la société québécoise ?

Il faut réfléchir au seuil, mais aussi aux solutions qui feront en sorte que nos immigrants soient mieux outillés pour intégrer notre société. La pierre angulaire de leur intégration est la bonification de l’offre de services en francisation : des cours plus efficaces ; une diminution des ratios d’adultes immigrants par classe ; la mise sur pied des points de services en région qui ne combinent pas plusieurs niveaux linguistiques par classe ; des cours axés sur des objectifs spécifiques, par domaine professionnel ; un financement accru de la francisation pour inciter les gens à s’inscrire ; l’universalisation des programmes pour que les demandeurs d’asile aient aussi accès à l’allocation ; des places de garderie dans les centres pour que les mamans immigrantes ou réfugiées puissent se franciser dès que possible, sans avoir à choisir entre l’apprentissage de la langue et le bien-être de leurs enfants. La question des seuils a son importance, mais la plus grande préoccupation devrait être de viser une meilleure intégration des immigrants au Québec et, pour y arriver, la qualité devra toujours primer la quantité.