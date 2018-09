Environnement: il est temps d’être «radical»

Nous apprenions le 28 août dernier que Jean-François Lisée jugeait « radicale » la proposition de Québec solidaire d’interdire la vente de véhicules à essence à compter de 2030 et d’imposer une pénalité à l’achat d’un véhicule à essence dès un prochain mandat. Si M. Lisée détourne le langage en qualifiant cette proposition de « radicale » — être radical, c’est être extrême —, il a cependant le mérite de nommer clairement, malgré lui, le courage de Québec solidaire qui, contrairement aux autres partis, est le seul qui attaque les problèmes à la « racine », respectant ainsi le véritable sens du mot « radical ».

Nos politiciens ne semblent pas avoir pris réellement la mesure de la crise écologique qui se déroule sous nos yeux. Si les temps sont encore relativement agréables sous nos cieux, ce n’est déjà plus le cas pour nombre de pays de l’hémisphère sud. […]

Pendant que le niveau des mers augmente, menaçant les côtes où habite la vaste majorité de la population humaine (pensons à Bangkok qui pourrait être submergée d’ici 2030), que les températures deviennent de plus en plus intolérables, que le stress hydrique se fait de plus en plus important, que le nombre de réfugiés climatiques augmente sans cesse, que la calotte glaciaire diminue à un rythme effréné, que les sécheresses et phénomènes climatiques extrêmes se multiplient, nos politiciens, qui au moins ne sont pas suffisamment bêtes pour nier l’existence des changements climatiques, crient à l’extrémisme lorsque des propositions « radicales », c’est-à-dire qui s’attaquent à la racine des problèmes, sont énoncées.

Crier à l’extrémisme comporte de nombreuses vertus : cela permet de discréditer l’adversaire et d’empêcher une réflexion profonde sur la crise écologique actuelle. La CAQ et le PLQ semblent considérer que la question écologique est une question de marketing. Le PLQ a ouvert la porte aux forages dans les cours d’eau du Québec. La CAQ, quant à elle, a effacé les termes « pétrole » et « gaz de schiste » de son programme après que le parti a été nommé « propétrole ».

Un peu de greenwashing — ou écoblanchissement — suffit dans la campagne électorale. Pourtant, la survie même de l’espèce humaine est en jeu. La sixième extinction de masse est déjà commencée. Si cela ne suffit pas à nous alerter, il devrait simplement suffire de rappeler que la Terre survivra sans nous, mais que nous ne survivrons pas sans elle. Cette assertion logique semble malheureusement incompréhensible pour nombre de nos politiciennes et politiciens (et de nos concitoyennes et concitoyens).

Urgence d’agir

Le temps nous est compté si nous voulons limiter le réchauffement planétaire à 2 °C comme le suggère l’ensemble de la communauté scientifique. L’an dernier, les Nations unies annonçaient dans un rapport que, « si l’écart [entre les réductions d’émissions nécessaires et les engagements des pays par rapport à l’Accord de Paris] n’est pas comblé d’ici à 2030, il est extrêmement improbable que l’objectif de maintenir le réchauffementglobal bien en dessous de 2 °C puisse encore être atteint ».

Autrement dit, si nous n’attaquons pas le problème à la racine, nous n’y parviendrons jamais et la Terre telle que nous l’avons connue disparaîtra. Ce sont les propositions écologiques « radicales », comme celles de Québec solidaire, qui nous permettront d’y arriver.

Notre système économique actuel est insoutenable et lui permettre de durer suppose un coût social, écologique et humain que nous n’accepterions pas de payer si nous en mesurions vraiment l’ampleur. Ce système repose sur notre ignorance de la plupart de ses mécanismes, terme euphémique pour parler de la violence classiste, sexiste et raciste sur lequel il repose.

Qu’il fait bon d’acheter des produits pas chers ! Nous n’avons pas à porter individuellement le poids de la transition écologique et de la transformation de notre mode de vie comme de trop nombreuses campagnes publicitaires tentent de nous le faire croire (acheter, c’est voter !), mais nous devons et nous aurons à porter collectivement le projet d’avenir qui donnera naissance à un monde où les réflexions sur la « vie bonne » seront plus importantes que la crainte de voir partir des multinationales qui pillent et massacrent nos ressources sans payer.

La solution ne peut être que collective et ambitieuse, car nous subirons tous, sans exception, les conséquences des changements climatiques. Malheureusement, en attendant que la catastrophe se rende clairement jusqu’à nous, nous continuons à parler de croissance et de développement durable dans un monde aux ressources limitées. Le greenwashing fait peut-être gagner des votes, mais si le PQ et M. Lisée souhaitent vraiment laisser aux futurs Québécoises et Québécois une « Terre toujours aussi prometteuse », encore doivent-ils entamer plus « sérieusement » la réflexion sur la profondeur de la crise écologique. La CAQ et le PLQ, n’en parlons même pas.

À l’heure actuelle, la seule proposition véritablement « radicale », c’est-à-dire extrême, pour reprendre le sens du mot employé par M. Lisée, c’est de ne rien faire.