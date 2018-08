Message aux politiciens et politiciennes: allo, ici la Terre!

Politiciens et politiciennes qui fourbissez vos armes électorales sous l’intense rayonnement de Galarneau, je me permets de vous interpeller. Terrienne ordinaire qui a encore quelques années de vie statistique devant elle, j’espère que ces années-là, de même que les années promises par ces mêmes statistiques à mes enfants et petits-enfants, ne se transformeront pas en cauchemar. Le même espoir vaut bien sûr pour vous et le reste de l’humanité.

Les conséquences du changement climatique, alors que l’hémisphère étouffe sous une interminable canicule, ne semblent pas vous inquiéter outre mesure. Quelles qu’en soient les causes, l’évolution est maintenant bien visible. On sait depuis des décennies qu’elle est irréversible et ira même en s’accélérant, accompagnée d’événements météorologiques extrêmes. Les températures estivales, sous nos latitudes, pourraient bientôt dépasser les 50 °C. On ne peut pas revenir en arrière, pas même modérer la spirale du réchauffement — à moins de recourir à une ingénierie fort dangereuse. Mais des mesures pour y survivre dans de meilleures conditions devraient être en place depuis longtemps. Or que fait-on ?

Aveuglés par le mythe d’une croissance économique sans fin et la perspective de trois nouveaux emplois (lire trois votes), on achète des pipelines douteux, on autorise les forages dans les zones écologiquement fragiles, on déroule le tapis rouge à des entreprises qui nous laisseront ensuite nous débrouiller avec leurs déchets toxiques, on subventionne les pollueurs, on allonge les autoroutes, on rase des arbres pour les remplacer par des aires bétonnées et/ou des condos (et je n’ose imaginer quelles concessions sur le statut de l’eau pourraient accompagner la renégociation de l’ALENA). Puis on attend.

Conséquences coûteuses

Que faut-il de plus comme signaux ? Personne n’ignore aujourd’hui à quel point ces conséquences seront coûteuses : vies humaines, mais cela ne compte guère, explosion des coûts de santé, dommages à réparer, récoltes perdues, disparition d’espèces utiles et prolifération des nuisibles (pour n’en citer que la plus banale, avez-vous aperçu, à travers la fumée des barbecues, les triomphales avancées de l’herbe à poux ?), érosion, infrastructures en péril, incendies, accueil à prévoir de réfugiés climatiques qui ne passeront pas tous par la douane, etc. Nous écrivons une version du naufrage du Titanic dans laquelle les passagers se dépêchent de se resservir au buffet au lieu de se précipiter vers les canots de sauvetage.

Intéressant paradoxe pour des dirigeants obnubilés par « les vraies affaires », l’inaction s’avère à la longue la plus coûteuse des solutions. Même la Chine a compris tout le potentiel économique des technologies propres. Elle aura accaparé ce marché quand nous nous réveillerons. Voilà donc le grand mot lâché : à la longue. Tous partis confondus, les décisions se prennent en fonction de cotes de popularité, d’intérêts locaux et de rentabilité à court terme. Candidats, vous jurez, la main sur le coeur, tout ce qu’on veut. Élus, trop d’entre vous — et pas des moindres — vendraient père et mère pour remporter la prochaine élection, voyant rarement au-delà. Cela explique peut-être le succès des dictateurs.

Attentisme

Le vieillissement démographique, prévisible dès la fin des années 1940, représente un autre exemple d’attentisme. Mon Dieu, que va-t-on faire de tous ces vieux qui soudain coûtent si cher ? Enfermons-les. Malheureusement, on ne peut pas enfermer le réchauffement.

Je sais que cet appel se perdra dans les préparatifs traditionnels des veilles d’élection, comme la cuisson des hot dogs ou les apparitions du style grand-papa Bi à la télévision. Que les politiciens les mieux intentionnés se font souvent mettre au pas. Que, de toute façon, le véritable pouvoir est entre les mains de firmes dont le monopole planétaire se consolide de jour en jour. Je me demande même si leurs dirigeants ne souhaitent pas une fonte rapide des glaces sous lesquelles il y a tant de pétrole et qui gênent la navigation. Vous, politiciens, ne représentez plus guère que leur exécutif. Mais ce n’est pas une raison pour accepter l’inacceptable sans rien dire.

Quant aux citoyens lambda, dont la plupart ne sont pas dupes de ce théâtre d’ombres, j’ai aussi un mot à leur dire. Chers citoyens lambda, vous avez un réel pouvoir. De grâce, servez-vous-en. Le vote n’est qu’une option. Dans un système électoral comme le nôtre, il ne reflète pas nécessairement les convictions de la majorité. Mais vous décidez d’acheter ou non, vous pourriez être représentés dans les conseils d’administration. Informez-vous. Réagissez. Nous aurons, au bout du compte, ce que nous méritons.

Non, je n’ai pas mentionné les causes sociales. Ces causes figurent généralement déjà dans les programmes électoraux, et la préoccupation environnementale ne les concurrence pas. C’est seulement que nous serons tous grillés avant de devenir aussi beaux, gentils et pareils que l’exige la rectitude morale du moment. Il faut en prendre conscience, ça presse.