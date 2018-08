Pédaler parmi les disparus

Je m’entraîne avec des amis depuis des années, le soir, en parcourant les différentes pentes présentes de tous les côtés du mont Royal. L’endroit le plus agréable pour cette activité est le cimetière du Mont-Royal, à cause de l’absence de circulation automobile et des défis nombreux et variés qui s’y trouvent (belles et nombreuses côtes). Nous y faisons chaque fois une partie de notre entraînement.

Il est d’ailleurs fort intéressant et curieux qu’en cet endroit où reposent les disparus de notre ville, des gens s’entraînent (coureurs et cyclistes) afin d’améliorer leur santé physique et mentale, et d’ainsi éloigner la mort. Quel beau paradoxe !

Cet espace immense et privilégié qu’est le cimetière Mont-Royal a été octroyé en 1847 par le gouvernement de l’époque à l’organisme qui le gère depuis et jusqu’à aujourd’hui. Bien sûr, ces lieux n’ont pas été pensés à l’origine pour des cyclistes. Ce besoin n’existait pas à l’époque. Mais la société a beaucoup évolué depuis 1847.

Si aujourd’hui, on construisait une ville toute neuve sur l’île de Montréal, à partir de ce qui existait en 1642, cet endroit formidable qu’est la montagne serait chaudement disputé entre les différents usages requis par une société moderne et bien pensée. Est-ce que le cimetière y serait, alors qu’un tel type de lieu est beaucoup plus accessible en terrain plat ? Je ne sais pas. Il y a toutefois fort à parier qu’une très vaste partie de la montagne serait attribuée à des espaces publics, accessibles à tous les citoyens et voués à des usages récréatifs : parcs nature, aires de repos et nombreux sites d’entraînement afin de tirer profit de l’immense avantage que procure une montagne pour ce type d’activité. Imaginez un site d’entraînement idéal situé en plein centre de la ville ! Ce rêve n’est plus à notre portée, mais des solutions existent : le partage des espaces existants.

La pratique du vélo s’est popularisée grandement ces 20 dernières années, et ses bénéfices sont immenses. Malheureusement, aujourd’hui, la voiture occupe tout l’espace public, et la réticence de certains conducteurs à partager amicalement les rues est notable. Lors de collisions, les cyclistes sont toujours les plus à risque. Ils sont parfois hypothéqués à vie… ou pire.

Partout sur la planète, les cités grandissent et se densifient. Le manque d’espace pour les différents usages publics est criant. La solution passe par les usages multiples d’un même lieu, ce qui permet d’en maximiser l’usage et d’en offrir les avantages au plus grand nombre.

Dans ce même esprit, partager les espaces et accommoder les besoins d’une population en droit d’utiliser des endroits sécuritaires pour la pratique du vélo doit devenir la norme dans une société dite moderne.

Les cyclistes, comme tous les autres citoyens, comprennent bien le côté sacré d’un cimetière. Il est regrettable que le comportement irrespectueux de quelques-uns ait pu importuner des gens venus visiter un défunt. Toutefois, la solution radicale d’interdire les vélos que le conseil d’administration du cimetière a adoptée n’est pas la bonne.

Le cimetière étant très peu visité en fin de journée, les vélos pourraient y être autorisés entre 16 h et 21 h, et ce, sans impact pour les visiteurs. Pour ce qui est des règlements qui doivent être observés (vitesse réduite, respect des visiteurs, nombre de cyclistes par groupe, etc.), la Ville de Montréal doit s’impliquer financièrement afin d’éponger une partie des coûts de surveillance des lieux. Quelques contraventions judicieusement distribuées devraient suffire à rétablir la quiétude primordiale en ces lieux si précieux.

Membres du CA du cimetière Mont-Royal, mairesse de Montréal et p.-d.g. de Vélo Québec, assoyez-vous ensemble afin d’en arriver à une entente rapidement. La situation ne doit pas demeurer en l’état.