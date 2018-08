François Legault ou l’idéologie de rattrapage

Alors qu’un « vent de changement » semble se lever sur le Québec, il nous faut en saisir autant la direction que la provenance. Les Québécois s’apprêtent à confier les clés de leur avenir à un parti dont le chef, François Legault, considère, aux vues d’un certain progrès, qu’« on a marché. Le problème, c’est que nos voisins ont couru […] ». Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) s’abreuve ainsi à une idéologie qui, à une autre époque, avait été nommée « idéologie de rattrapage » par le sociologue Marcel Rioux.

Pour Marcel Rioux, la compréhension des sociétés globales doit emprunter la « voie royale » de l’étude des idéologies puisqu’elles définissent explicitement les « projets d’exister ». À ce titre, leur analyse a encore quelque chose à nous dire sur les temps présents.

Ainsi, par exemple, après 1840, le désespoir s’installe en raison de la révolution avortée des Patriotes. Ce tournant marque un « tragique rétrécissement », qui consiste à lutter contre l’assimilation et l’anglicisation plutôt que d’oeuvrer à la réalisation de l’indépendance. Naît alors l’idéologie de conservation, qui est élaborée principalement par l’Église catholique, nouveau porte-parole des Canadiens français. Pour ces nouveaux « définisseurs de situation », qui ne considèrent plus la collectivité comme une nation mais comme un groupe ethnique, il s’agira de conserver instamment la culture de leurs congénères, d’origine française et de foi catholique. Ils favorisent le passé au lieu de l’avenir. Cette idéologie a grosso modo traversé le siècle jusqu’aux balbutiements de la Seconde Guerre mondiale. La domination de l’idéologie de conservation pendant cent ans ne signifie pas qu’aucune autre n’était en circulation, mais précisément qu’elle était celle qui informait l’action collective.

En 1945, l’idéologie de conservation voit son monopole contesté par des intellectuels qui, sans renier la spécificité de la culture canadienne-française, veulent au moins la mettre à jour. Ils veulent alors combler l’écart entre la culture et la société québécoises pour mieux rattraper le retard du Québec par rapport aux autres sociétés nord-américaines. L’idéologie de contestation et de rattrapage est la partie négative de l’idéologie de conservation dans la mesure où elle ne se rattache pas nécessairement à un projet d’exister.

Le rattrapage, pourquoi ?

Or, rattraper les autres n’est pas un projet en soi et ne constitue au fond qu’une critique interne ; le rattrapage n’est que la négation d’une affirmation. C’est ici que la « catégorisation des idéologies québécoises » faite par Rioux peut nous aider à comprendre la dialectique de l’histoire québécoise. Bien sûr, la CAQ ne lutte pas contre l’Union nationale, et il serait hasardeux d’affirmer que l’époque actuelle se confond avec celle de naguère. Le parti du cofondateur d’Air Transat regorge de propositions ; je n’entends pas les éplucher toutes. Concentrons-nous sur deux aspects du programme.

En matière de nationalisme, son « objectif est d’assurer le développement et la prospérité de la nation québécoise à l’intérieur du Canada, tout en défendant avec fierté sa langue, ses valeurs et sa culture ». Cet aspect tire son origine de l’idéologie de conservation et ne pose aucun problème dans son fondement, sinon celui que la CAQ n’entend pas user de moyens politiques pour promouvoir la culture de la collectivité, réduite à son expression folklorique et résignée à être dans le corset d’une autre société.

En matière d’économie, l’aspirant premier ministre chantonne le même refrain. En 2003, le Québec figurait en troisième position au Canada pour ce qui est du revenu disponible pavr habitant (18 958 $) alors qu’en 2016, il croupissait en dixième position (27 723 $). Vouloir mettre plus d’argent dans les poches des citoyens n’est pas répréhensible. Mais une fois que la CAQ aura fait du Québec une province exemplaire, que proposera-t-elle ? Cette idéologie de rattrapage porte-t-elle un « projet d’exister collectif » ?

Entre en jeu la dernière idéologie théorisée par Rioux et dont j’avais expressément retardé la définition. L’idéologie de développement et de participation, ou de dépassement, conçoit le Québec comme une société qui doit s’autodéterminer ; une société qui, comme toutes les sociétés industrielles, doit maîtriser son économie et sa politique, et surtout pas se laisser « intégrer lucidement » au Canada comme le voulait Maurice Lamontagne dans les années 1950.

L’idéologie de François Legault en est une de négation ; elle n’accouche d’aucun projet positif. Aujourd’hui comme hier, la lutte doit opposer le dépassement au rattrapage, et la seule façon d’avancer dans l’histoire du Québec est de nier la négation, ce qui équivaut à une seconde affirmation : l’acte réparateur de la souveraineté. En effet, une page se tournera le 1er octobre prochain, mais ce ne pourrait être que pour mieux continuer la rédaction du même chapitre, celui d’un rattrapage sans horizon.