Quel avenir pour le Bloc québécois?

Se débarrasser des libéraux dans un premier temps, c’était un objectif nécessaire pour le PQ, mais risquer d’y laisser sa peau en mettant sa raison d’être sur la glace n’était pas prévu. Le calcul stratégique de Jean-François Lisée était rationnellement bon. Enlever le spectre d’un référendum sur l’indépendance, l’argumentaire de la peur si payant pour les libéraux, laissait le champ libre à la CAQ de François Legault et au 4e parti, Québec solidaire, qui a refusé une alliance avec le PQ, la main tendue pour promouvoir l’indépendance du Québec.

Plus personne ne semble alors s’occuper des dysfonctionnements du régime fédéral canadien, qui ignore systématiquement le Québec dans de nombreux dossiers. Courageuse et passionnée, l’interparlementaire Martine Ouellet se lance dans l’espace politique vacant entre Québec et Ottawa pour faire avancer l’option indépendantiste à marche forcée. Députée indépendante à Québec (Vachon), nouvelle chef d’un parti rodé par 26 ans de vie parlementaire à Ottawa, elle ne pouvait que difficilement réussir avec une stratégie diamétralement en contradiction avec celle qui se pratiquait sur les deux terrains de son combat politique. Résultat : sa manière fut rejetée très majoritairement lors du référendum des 2 et 3 juin 2018.

Placés devant un faux dilemme par les députés démissionnaires du Bloc québécois, défendre l’option ou défendre les intérêts du Québec, voire les deux à la fois, les membres du Bloc québécois ont répondu à 68 % qu’il fallait à la fois promouvoir l’indépendance du Québec et défendre les intérêts du Québec dans la fédération canadienne, deux objectifs intrinsèquement liés et tout à fait compatibles. Le malaise n’est pas là ! En voulant faire à Ottawa la job du Parti québécois qu’elle reprocha au PQ de ne pas faire, Martine Ouellet court-circuitait la stratégie prévue dans le programme péquiste, soit de remettre le référendum à un 2e mandat. À Ottawa, le rôle du Bloc est de faire le procès du fédéralisme canadien, dysfonctionnel et inapproprié pour le plein épanouissement du peuple du Québec.

Stratégie péquiste

La stratégie de l’accession à l’indépendance, c’est au PQ qu’elle appartient. Avec sagesse, il a décidé de se donner du temps. Appuyer sur l’accélérateur envers et contre tout, c’était créer le malaise et la division. L’objectif premier du Bloc québécois, l’indépendance du Québec ET la stratégie radicale pour y parvenir se trouvaient formulés dans la première question du référendum. Impossible d’approuver l’un sans l’autre. La seule façon de dénouer la contradiction entre les deux stratégies, c’était de rejeter le leadership de MmeOuellet, ce qui a été fait.

Il s’agit maintenant de réharmoniser les stratégies bloquistes et péquistes avec une nouvelle équipe de direction rassembleuse et non sectaire, qui saura offrir un nouveau leadership fait d’ouverture et de collaboration intelligente.

Pour faire du Québec une République, il faudra encore beaucoup d’efforts, de travail et de temps, avec un bel alignement stratégique entre le Parti québécois à Québec et le Bloc québécois à Ottawa, le moins longtemps possible, mais aussi longtemps que nécessaire, pour y assurer la voix originale du Québec sans qu’elle soit minoritaire au sein d’un grand parti pancanadien, incapable de comprendre et de satisfaire les aspirations légitimes du peuple québécois.