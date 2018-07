L’Europe dans la tornade Trump

Le sommet d’Helsinki a été le théâtre de la diplomatie-spectacle de Donald Trump. Paradant aux côtés de Vladimir Poutine, le président américain a contredit l’avis de ses propres services secrets en niant l’ingérence du Kremlin dans la dernière élection présidentielle. Il est reparti avec un ballon de soccer que lui a remis son homologue, sans accord à la main.

L’Europe est coincée au milieu de ce ballet diplomatique et craint d’être sacrifiée par les États-Unis dans une transaction avec la Russie. L’OTAN, une alliance militaire sous tutelle américaine forgée en 1949, a permis à l’Europe de prospérer à l’abri de la menace russe. Donald Trump la considère aujourd’hui archaïque et a confié lui accorder aussi peu d’importance qu’à l’ALENA. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, est cinglant : avec des amis comme le dirigeant américain, l’Europe n’a pas besoin d’ennemis. La relation transatlantique survivra-t-elle à la tornade Trump ?

Donald Trump défend une Amérique isolationniste qui rompt avec le multilatéralisme et l’héritage de son prédécesseur. Il a renié l’Accord de Paris sur le climat et a rétabli les sanctions contre l’Iran. Son protectionnisme agressif a plongé l’Europe dans un conflit commercial. Fidèle à Israël, il a déplacé l’ambassade américaine à Jérusalem, contre l’avis des capitales occidentales.

Le président a multiplié avec zèle les avances à Vladimir Poutine, à qui il a promis une « relation extraordinaire ». Il s’est dit prêt à reconnaître l’annexion de la Crimée, péninsule arrachée à l’Ukraine par la force, sous prétexte que ses habitants parlent russe. Il a surpris ses partenaires en suggérant de réintégrer la Russie au G7.

Le politicien républicain a utilisé le récent sommet de l’OTAN pour intimider ses alliés. Donald Trump voit le monde d’une manière comptable. Les États-Unis n’ont pas d’amis ni d’ennemis, ils ont des débiteurs et des créanciers. La politique est un jeu à somme nulle : ce que l’un gagne, l’autre le perd. L’Europe a profité de l’OTAN au détriment du contribuable américain qui en supporte le coût. Selon l’ex-homme d’affaires, elle doit accroître ses dépenses militaires ou se priver du parapluie de défense américain.

Schizophrénie américaine

Pour l’ancien directeur de la CIA John Brennan, la prestation de Donald Trump à Helsinki relève de la « trahison ». Pourtant, en dépit de sa rhétorique, le président a durci la posture militaire des États-Unis envers la Russie. Son opposition à la construction d’un gazoduc reliant l’Allemagne à la Russie va anéantir un projet capital pour Moscou. Paradoxalement, il s’est engagé plus concrètement que Barack Obama envers la sécurité collective de l’Europe. Il a acheminé des armes antichars à l’Ukraine et a renforcé les capacités de l’OTAN à la frontière de la Russie.

La diplomatie de Donald Trump est presque schizophrénique. Le Congrès, opposé à toute politique d’apaisement, empêche le président de marchander avec la Russie qu’il courtise. Il a menotté la Maison-Blanche en bloquant l’allégement des sanctions contre 200 ressortissants russes. Le Sénat a admis le Monténégro comme 29e membre de l’OTAN. Suspecté de complicité dans l’affaire des manipulations électorales de la Russie, le président ne peut se compromettre en pactisant avec Moscou. Ironiquement, Vladimir Poutine s’est piégé en rendant impuissant un président dont il a travaillé à faire élire.

Donald Trump ne menace pas la survie de l’OTAN. Le président n’a pas évoqué le retrait des États-Unis, n’ayant pas l’appui du Congrès. Il se sert en revanche de l’OTAN comme outil de négociation. En menaçant ses alliés, il cherche à monnayer les garanties de sécurité américaines contre le règlement du déficit commercial des États-Unis avec l’Europe, son « ennemi économique ».

Le gouvernement Trump exploite les divisions de l’Europe pour négocier à son avantage. Le Royaume-Uni est empêtré dans le Brexit, pendant que l’Espagne tente de contenir le nationalisme catalan. L’Allemagne essaie de retenir les soldats américains que le Pentagone songer à redéployer en Pologne. La Roumanie a accueilli le bouclier antimissile américain et envisage d’imiter Washington en déménageant son ambassade à Jérusalem.

Le projet transatlantique a résisté aux précédentes crises et traversera la nouvelle fronde. L’OTAN a survécu à la disparition de l’URSS, privée de son ennemi historique. Le repli américain est toutefois réel et se poursuivra après le départ de Donald Trump. Le Vieux Continent a perdu de sa valeur stratégique pour la défense américaine, au profit de l’Asie.

L’Europe doit profiter du désengagement américain pour se libérer de sa dépendance militaire et retrouver son autonomie. Elle doit surmonter ses divisions et pouvoir s’extirper des conflits dans lesquels sa solidarité avec les États-Unis l’a entraînée, comme celui en Afghanistan. Son prochain champ de bataille sera l’Afrique, guettée par l’explosion démographique, le péril climatique et la guerre civile. Le XXIe siècle sera multipolaire. Les États-Unis resteront le gendarme ultime de l’Europe contre la Russie, mais seront accaparés par la Chine, au détriment d’autres théâtres qui intéresseront l’Europe. La sécurité occidentale passe par un nouveau pacte transatlantique qui repose sur un partage des responsabilités. Sans l’avoir compris, Donald Trump rend peut-être service à l’OTAN.