Les relations entre la science et la religion

Ils sont de plus en plus nombreux à croire que la science est en voie de remplacer la religion du fait qu’elle réussit à répondre à de plus en plus de questions et à dissiper de plus en plus de mystères. Toutefois, dans la littérature scientifique, de nombreux articles font état des travaux de chercheurs en neuropsychologie, en sociologie, ainsi qu’en anthropologie qui, s’inspirant de la théorie de l’évolution, sont en voie d’ajouter de nouvelles dimensions à une problématique qui, désormais, ne devrait plus être abordée de façon binaire.

D’abord, ces chercheurs nous rappellent que plusieurs des grands problèmes qui traumatisent les êtres humains relèvent du domaine de l’imprévisible et, par conséquent, sont intraitables. À témoin, plusieurs signalent que les désastres naturels sont le plus souvent associés à des phénomènes de nature chaotique ; d’autres citent la cruauté inhérente des êtres vivants, incluant les hommes. Va pour la candidature de la science comme remède à tous les maux de l’humanité. Néanmoins, si l’on veut redéfinir la problématique de la science par rapport à la religion, il faut sûrement tenter de comprendre davantage pourquoi les êtres humains continuent en aussi grand nombre à croire aux phénomènes surnaturels. C’est ce à quoi s’intéressent des chercheurs multidisciplinaires.

Jusqu’à récemment, les scientifiques ont été plutôt prudents quant aux questions traitant de Dieu et de religion. Darwin a attendu trente ans avant de publier sa théorie de la sélection naturelle pour expliquer l’origine des espèces. Il avoua, vers la fin de son essai, que même s’il hésitait à attribuer autant de merveilles et d’immensité au pur hasard, il ne se résignait pas à invoquer l’intervention d’un être suprême. Il s’en excusait. D’une part, il doutait « que l’esprit de l’homme, qui est issu de l’évolution de formes de vie primitives, puisse tirer de si grandes conclusions ». D’autre part, il se disait incapable de concevoir qu’un monde dans lequel on retrouve tant de misère puisse être l’oeuvre d’un Dieu tout-puissant.

Se tourner vers la religion

Par ailleurs, les critiques de la science se plaisent souvent à nous souligner que celle-ci est loin d’être parfaite. Ils ont sans doute raison ; mais pas pour les bonnes raisons. La science n’est pas imparfaite parce qu’elle ne peut pas répondre à toutes les questions. Et surtout pas à celles qui portent sur les « pourquoi » de l’existence ou, encore, sur les notions de nature métaphysique, tels le libre arbitre ou le sens inhérent de la vie.

On rapporte que, sur son lit de mort, la grande écrivaine américaine, Gertrude Stein, aurait chuchoté à sa compagne : « Quelle est la réponse ? » Devant le silence prolongé de cette dernière, elle aurait enchaîné : « Alors, quelle est la question ? » Ainsi, à ceux qui exigent des réponses aux questions existentielles, on pourrait rappeler le principe développé par les philosophes de l’école d’Oxford selon lequel il ne suffit pas à une expression langagière d’avoir la forme d’une question pour en être une. Encore faut-il qu’elle traite d’une matière qui, en principe, est accessible à une enquête empirique. Dans cette optique, les questions qui commencent par « pourquoi » n’en seraient pas. Pour sa part, la science s’attarde surtout aux questions qui portent sur le « comment » des phénomènes.

C’est justement sur le phénomène de ceux qui se tournent vers la religion pour avoir des réponses aux problèmes de l’existence que se penchent les nouvelles recherches. Celles-ci veulent élucider les origines évolutionnistes des comportements religieux.

L’hypothèse qui sous-tend ces recherches veut que les êtres humains aient évolué de manière telle qu’ils naissent désormais prédisposés à accueillir le sacré et à invoquer des causes surnaturelles pour les « conforter dans leur incompréhension des phénomènes de la nature et de l’existence précaire qui est leur sort ». Dans le langage de l’évolution, ce trait se serait avéré un facteur de sélection positif.

Supposons maintenant que cette hypothèse soit fondée et qu’il soit généralement admis que les hommes sont naturellement enclins à la religion. Doit-on conclure pour autant que la religion est nécessairement bénéfique pour l’humanité ? À mon avis, rien n’est moins certain. Si la prédisposition au sacré est du domaine des instincts, ce phénomène doit être l’objet d’une étude critique au même titre que n’importe quel autre phénomène naturel.

À ceux qui s’en scandaliseraient, il faudrait rappeler la remarque de Daniel C. Dennett, se portant à la défense de Darwin, selon laquelle « le seul sens de la vie qui vaut la peine d’être défendu est sûrement celui qui peut survivre à nos meilleurs efforts pour l’examiner ».