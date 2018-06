Nationalistes conservateurs et mondialistes libéraux

L’élection d’un gouvernement conservateur en Ontario, le succès du Parti conservateur au Saguenay ainsi que la victoire probable de la CAQ à l’automne prochain sont des preuves tangibles d’une forte prégnance conservatrice chez nous comme ailleurs en Occident.

En effet, seul le retour en force d’un puissant courant conservateur au sein des sociétés occidentales peut vraiment expliquer des bouleversements politiques, quasiment simultanés, tels le Brexit en Grande-Bretagne, l’élection de Donald Trump aux États-Unis, la victoire de la Ligue du Nord et du Mouvement 5 Étoiles en Italie, l’élection du jeune chancelier conservateur, Sébastian Kurz, en Autriche, la dissidence du ministre de l’Intérieur CSU, Horst Seehofer, en Allemagne, ainsi que la résistance des pays du groupe de Visegrad (Pologne, Slovaquie, République tchèque, Hongrie) aux pressions franco-allemandes en matière d’accueil de réfugiés.

Tous ces chambardements politiques inédits témoignent, me semble-t-il, d’une reconfiguration du paysage politique occidental sur une ligne de fracture idéologique opposant, non plus la gauche et la droite, mais plutôt les nationalistes conservateurs et les mondialistes libéraux. Les mondialistes libéraux sont partisans d’un libre-échange sans entraves, d’un individualisme sans limites et d’un multiculturalisme sans balises, tandis que les nationalistes conservateurs défendent la souveraineté des États, la cohésion sociale et surtout la capacité des peuples à conserver leur culture, leurs institutions et leurs modes de vie.

Concurrents politiques

Autrement dit, ce n’est plus la gauche, engluée dans sa logorrhée antiraciste, multiculturaliste et de genre, mais une droite résolument souverainiste et conservatrice qui est l’adversaire le plus lucide, le plus irréductible et le plus efficace de la mondialisation néolibérale. D’où la haine viscérale, hargneuse, des mondialistes libéraux à l’égard des nationalistes conservateurs, qu’ils considèrent, à juste titre, comme leur principal et leur plus dangereux concurrent politique. D’ailleurs, pour disqualifier leur plus proche rival, les libéraux n’hésitent jamais à qualifier les conservateurs d’extrémistes, de populistes, de cryptofascistes !

Mais l’arme de la peur est dérisoire, contre-productive, comme en témoigne le recul des partis qui défendent l’option mondialiste libérale et la montée concomitante des partis nationalistes à dominante conservatrice. En Allemagne, par exemple, la popularité grandissante du nouveau parti nationaliste AFD pourrait même inciter l’aile conservatrice de la coalition CDU/CSU à montrer la porte à son chef, Angela Merkel. Si un poids lourd du calibre de la chancelière allemande peut être emporté par la vague conservatrice, que dire d’un poids plume comme Justin Trudeau dont la seule réalisation après trois ans au pouvoir est l’adoption de la loi légalisant l’usage récréatif de la marijuana ?

Au lieu d’invectiver leurs adversaires conservateurs, les libéraux devraient engager un dialogue constructif avec eux, écouter leurs arguments, débattre de leurs propositions et, le cas échéant, adopter leurs solutions, si elles sont justes, raisonnables et applicables ! C’est cela, me semble-t-il, être un libéral.