Les camps de Trump ne sont pas ceux d’Auschwitz

Défendant sa politique migratoire, Donald Trump a récemment eu l’odieux de séparer les enfants de leurs parents à la frontière avec le Mexique. Depuis lors, les médias et les réseaux sociaux se sont emballés, non sans raison. La diffusion d’images montrant des enfants en cage, de très jeunes enfants, paniqués, qui appellent leur mère en pleurant, une procession marchant sous l’oeil de gardiens armés, tout cela est, à bien des égards, intolérable. Des images de camps et de séparations déchirantes ne manquent pas d’éveiller nos sensibilités et nos consciences ; elles ont vite fait d’évoquer d’autres images intolérables, tirées d’autres événements.

Mais voilà donc que certains, sur Facebook ou ailleurs, font maintenant un parallèle entre Trump et Hitler, entre les images des enfants migrants et celles des camps nazis. Voilà que circule, par exemple, la photographie aérienne du camp d’Auschwitz-Birkenau en 1944, juxtaposée à celle des camps érigés pour les migrants par Donald Trump. Il en est d’autres encore qui font un lien entre la « petite fille en rouge » du film Schindler’s List et une petite migrante habillée de rouge (dont on apprend deux jours plus tard qu’elle n’a pas été séparée de sa mère). L’image est forte ? Le parallèle est spectaculaire ? Le pathos tient donc lieu de vérité et l’indignation de morale. L’image semble trop forte pour qu’on y renonce. Telle est la logique de cet emballement.

La dernière image-choc

Or, si l’opposition à la politique américaine mérite d’être soutenue, gardons-nous de confondre ce qui se passe en ce moment chez nos voisins du Sud avec ce qui est arrivé à Auschwitz sous le régime nazi. S’il y a lieu de s’opposer à la politique de Trump, y associer les opérations de « sélection » menées par les SS sur la rampe d’Auschwitz dépasse l’entendement. Est-il besoin de rappeler ce que fut Auschwitz ? Si certains hommes bien portants furent séparés de leurs familles en arrivant à Auschwitz, dans la plupart des cas, on n’y séparait pas l’enfant juif de ses parents. En moins de vingt-quatre heures après son arrivée, l’enfant avait été déshabillé, malmené, parfois battu, conduit à la chambre à gaz avec sa famille et réduit en cendres dans les fours crématoires. Dans une seule chambre à Auschwitz, en 1944, on gazait jusqu’à 3000 personnes. Les enfants mouraient souvent les premiers, écrasés par la masse des adultes. Après les avoir tirés de la chambre à gaz et avant de les brûler, on prélevait la chevelure des filles pour en faire du fil industriel ou des chaussettes destinées aux équipages des sous-marins. S’il y eut un « camp des familles » à Auschwitz, celui-ci fut liquidé avant la fin de la guerre. Quant aux autres enfants, dont très peu survécurent, les SS s’en servaient, soit pour satisfaire leurs plaisirs, soit comme esclaves dans les usines du camp. D’autres encore servirent aux expérimentations dites « scientifiques » des nazis. Les enfants tziganes y furent également liquidés.

La distinction entre « camps de concentration » et « camps d’extermination » mérite donc d’être rappelée. Emmenés de force à Auschwitz, les enfants y étaient attendus pour être réduits en cendres le plus rapidement possible. Il n’y avait pas d’autre visée que celle-là.

Gardons-nous de publier sur Facebook la dernière image-choc qui nous brûle les doigts. À ceux qui seraient tentés de le faire, je suggère plutôt de lire sur ce que fut réellement Auschwitz pour les enfants qui y périrent. Des historiens et des témoins en ont rappelé le sort avec précision, à commencer par les hommes des Sonderkommandos d’Auschwitz-Birkenau qui les ont vus se consumer de près.