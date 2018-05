À la défense des chargés de cours

Le témoignage fait récemment dans les pages du Devoir par le professeur — en lockout — Étienne St-Jean de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), où il écorche au passage ses collègues chargés de cours, m’a totalement renversée. « Mais même si j’ai beaucoup d’estime pour ces personnes [chargés de cours], qui font un travail formidable, elles ne font qu’entrer donner leurs cours, et repartir par la suite. […] Ça coûte moins cher […]. […] Ils n’amènent pas de bourses pour les étudiants, ni de subvention de recherche […]. Ils n’inventent pas de nouvelles formations, ni ne créent de solutions pour vaincre les cancers, ni n’inventent des nouveaux biocarburants pour être prêts quand il n’y aura plus de pétrole. Bref, on ne leur permet pas de changer le monde, on leur demande de le faire rouler. » Quel préjugé (ou ignorance crasse ?) ! Loin d’être absolument découragée, j’aime penser que la plupart de mes collègues professeurs permanents ne partagent pas cette opinion.

Disons les choses comme elles sont… En tant que chargée de cours, je travaille plus de 40 heures par semaine depuis quinze ans pour gagner rarement plus de 20 000 $ par année, cela avec un postdoctorat en poche, une situation que je partage avec bien d’autres chargés de cours. Pour être à la hauteur de ce que l’on attend de moi, je participe chaque année à maintes rencontres, maints congrès et colloques pour garder mes connaissances à jour et pour partager avec les collègues ; je lis des tonnes de travaux ; je revampe mes cours pour faire du neuf (ce qui est au-delà des mises à jour périodiques nécessaires) ; je prépare des lettres de recommandation pour des étudiants, car j’ai à coeur de les soutenir ; je réponds aux demandes des médias et d’organismes communautaires ; j’écris des articles et fais des recherches. Tout cela, je le fais sans être payée et sans certitude de continuité pour mes cours. En plus, je dois assumer seule les risques de mon travail et les traitements de santé nécessaires.

À certains égards, le professeur St-Jean a raison : ni mon enseignement ni mes travaux ne vont « changer le monde ». Ils n’apporteront pas de solution aux maladies graves, ni aux problèmes engendrés par les comportements destructeurs des humains. N’empêche que… mes étudiants et bien d’autres reconnaissent ma compétence et apprécient mon savoir unique, puisque je suis également une chercheuse produisant un savoir original. Et si les graves difficultés découlant de l’épuisement des ressources naturelles ne sont pas au coeur de mes travaux, le sens de la vie et les droits de la personne le sont. Au travers de mes travaux, j’essaie bien humblement d’amener d’autres humains à réfléchir sur les conditions dans lesquelles les femmes accouchent avec leurs conséquences, sur la place des pères dans la famille, sur ce que cela signifie « être en santé ». En tant qu’historienne professionnelle dont le travail est justement de construire et de transmettre des connaissances, à titre de mère et de citoyenne impliquée dans sa communauté et préoccupée par l’héritage qu’elle laisse, je ne me sens vraiment pas en arrière de qui que ce soit. Et dans les institutions où je travaille, je ne me sens surtout pas comme une enseignante de seconde zone.

Le professeur St-Jean devrait prendre conscience du fait que l’abus de pouvoir, la division et le mépris ne mènent jamais bien loin. Non seulement cette attitude fait du mal à d’autres humains — et dans le cas actuel à des collègues respectables —, mais elle profite en particulier aux exploiteurs auxquels il s’oppose. Sur l’importance de se préoccuper des « écarts entre les riches et les pauvres sur la planète » comme il l’écrit, on ne peut qu’être d’accord, c’est même fondamental pour la continuité de la vie. Toutefois, je souhaiterais que sa préoccupation égalitariste résonne à l’échelle micro des rapports intrauniversitaires. Cela aussi participe à la vie.