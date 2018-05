Le Mouvement Desjardins place la rentabilité avant les régions

En novembre 2016, lorsque Guy Cormier a accédé à la présidence du Mouvement Desjardins, il a annoncé un fonds de 100 millions pour aider les régions. Plusieurs ont alors cru qu’il répondrait ainsi à la demande de Claude Béland, qui l’avait antérieurement faite à Monique F. Leroux, de garder ouvertes les anciennes Caisses populaires. Celle-ci avait rejeté cette requête par crainte d’une décote de la part des agences de notation financière.

Pour Guy Cormier et le Mouvement Desjardins, il n’était absolument pas question de conserver autant de « centres de services », comme on les appelle maintenant. Ils ne figuraient pas dans les plans du « patron » de la coopérative et ils étaient toujours considérés comme des centres de coûts qu’il fallait fermer. Rentabilité tous azimuts oblige : de plus de 1300 caisses populaires, nous sommes passés à 300 et l’hécatombe continue d’année en année.

Voici maintenant que les municipalités sont officiellement mises à contribution pour la privatisation des profits et de la socialisation des dépenses de Desjardins : le néolibéralisme mis en action par les financiers capitalistes de ce monde ! La Fédération québécoise des municipalités (FQM) et Desjardins annoncent un projet pilote de 12 mois pour implanter dès le mois de mai des guichets automatiques « indépendants » dans cinq municipalités. Ce sont les municipalités qui devront trouver le local et assumer son loyer ; Desjardins déboursera les coûts du projet pilote pendant 12 mois, mais après, Desjardins n’y sera plus. Tous les coûts seront à la charge des citoyens des municipalités. Puisque ces guichets n’appartiendront pas à Desjardins, il ne fera que distribuer des billets : aucun dépôt ne sera possible. Parions que les municipalités choisies seront celles où d’anciennes Caisses populaires étaient bel et bien vivantes et que le head office de Lévis-Montréal avait décidé de fermer depuis des années.

Pour les municipalités, c’est là une forme de prostitution auprès du financier milliardaire Desjardins : elles prennent toutes les responsabilités financières afin de doter les imprévoyants citoyens en papier monnaie. […] Qui paiera donc ces « déficits d’opération » ? Réponse : les contribuables de ces municipalités, que vous soyez membres de Desjardins ou non. Finie la coopération.

Retour au XIXe siècle

Le 14 mai prochain, la FMQ et les banques canadiennes (Desjardins inclus) croiseront le fer à l’Assemblée nationale dans le cadre d’un mandat d’initiative de la Commission sur l’aménagement du territoire afin de trouver des solutions pour maintenir l’accessibilité aux services financiers en région ! On croirait revenir au XIXe siècle !

Honte à Desjardins, honte aux municipalités et honte au gouvernement qui se liguent, au nom du néolibéralisme pour exploiter la population. Plus que jamais, on profite de la crédulité des gens et on participe à la paupérisation des régions laissées pour compte, lesquelles ont soif de justice et de respect. Une autre preuve que Desjardins a perdu son âme.