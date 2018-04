Les faits sur la rémunération des médecins

La hausse de l’enveloppe des médecins spécialistes sera, à terme, en 2023, de 1 milliard annuellement par rapport à 2015-2016, incluant le coût de nouveaux médecins et services.

L’accord-cadre permet de calculer que, sur la durée totale de l’entente (de 2015-2016 à 2022-2023 pour le récurrent, 2026-2027 pour la dette), plus de 4 milliards auront été versés. Il s’agit de la somme de la dette (non récurrent) envers les médecins spécialistes (1,5 milliard), des augmentations récurrentes (2 milliards) et de l’augmentation de 2 % pour les nouveaux médecins (100 millions par an). Tant les fonctionnaires du Conseil du trésor que le négociateur de la FMSQ l’ont confirmé au Devoir. Le ministre a reconnu, mercredi, que c’étaient « les bons chiffres », mais que « ça dépend de la façon » de les interpréter.

La méthode de calcul utilisée est la même qui permet au gouvernement d’affirmer qu’il économise 3 milliards de dollars sur la durée de l’entente.

L’information d’un coût de 2 milliards pour la durée de l’entente a été inférée erronément par les médias alors que le texte de l’entente n’était pas disponible. Il a fait la une des journaux et été mentionné à heure de grande écoute à Tout le monde en parle. Le Devoir n’a fait que son travail journalistique de vérification.



Amélie Daoust-Boisvert