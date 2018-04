Gardons-nous une petite gêne face à Walmart

Je le dis d’emblée : je n’ai pas de sympathie particulière pour Walmart. Je n’y mets jamais les pieds, je n’ai jamais eu de lien avec elle.

Mais avant de lui jeter la pierre, je me garderais une petite gêne.

Résumons : Walmart était une trop rare grande entreprise à avoir une politique et une pratique d’intégration au travail de personnes handicapées intellectuelles. Elle a décidé d’y mettre fin. Tout le monde crie au scandale. Walmart s’explique maladroitement et annonce, maladroitement aussi, sa volonté de « trouver de nouveaux arrangements qui offriront du soutien » aux personnes handicapées, incluant « la possibilité d’embaucher directement ces personnes. »

Les ministres Barrette, Blais et Charlebois affirment très officiellement que leur gouvernement est « déçu » de la décision de Walmart. Le ministre Barrette en rajoute une couche et, courageusement, accueille la malhabile volte-face de Walmart par ce tweet offensé: « Je ne vous crois pas ! »

À tous les trois, je recommande d’aller voir sur le terrain avant de donner des leçons.

Marilou est ma belle-fille (la fille de mon ex). Âgée de 43 ans, elle est atteinte de la maladie de Steinert : faiblesse musculaire doublée d’un handicap intellectuel. Avec son conjoint, handicapé léger, elle vit dans une relative autonomie, moyennant un encadrement à distance assuré par les parents du couple. Lui a un emploi stable, depuis des années, chez Couche-Tard, qui s’avère pour lui un employeur exemplaire. Pour sa part, Marilou, dans le cadre de programmes gouvernementaux d’intégration, rebondit depuis des années de plateau de travail en plateau de travail dans des stages non rémunérés, essentiellement en PME. (Comme il gagne le salaire minimum, elle n’a bien sûr droit à aucune prestation… mais c’est un autre sujet.) Il y a eu des périodes de stabilité et de sérénité, mais surtout beaucoup, beaucoup de jeux de ping-pong : des entreprises ont fermé, d’autres l’ont maltraitée et exploitée, d’autres encore l’ont carrément rejetée. Depuis maintenant un an, elle est sans stage. Elle est, dans les termes du MSSS, « en liste d’attente pour des services d’adaptation/réadaptation spécialisés en contexte d’intégration au travail. »

Manifestement, ni la bureaucratie québécoise ni les employeurs ne partagent l’indignation suscitée par « l’affaire Walmart ». Manifestement, elles sont très rares, les entreprises qui ont un programme d’intégration des personnes handicapées…

Au fond, c’est très injuste. On accable Walmart justement parce qu’elle en a eu un, programme d’intégration. Si, comme la quasi-totalité des employeurs, elle n’avait jamais rien fait, on n’en parlerait pas…

Avant d’appeler au boycottage de Walmart, il faudrait appeler au boycottage de toutes les autres — celles qui n’ont jamais rien essayé en matière d’intégration.

Dans quelques jours, on ne parlera plus de Walmart, qui vivra avec les cicatrices de l’épisode ; ni, d’ailleurs, de l’intégration au travail des personnes handicapées. Citoyens et élus retourneront à leur bonne conscience. Chacun aura fait son devoir d’indignation. Et, sauf de trop rares exceptions comme Couche-Tard et le Groupe TAQ, chacun n’aura rien fait d’autre.