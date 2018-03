Étude sur la rémunération des médecins: de grandes réserves

Le récent rapport de recherche intitulé Analyse des impacts de la rémunération des médecins sur leur pratique et la performance du système de santé au Québec propose certaines conclusions aux fondements scientifiques suffisamment fragiles pour prétendre qu’elles relèvent peut-être davantage de l’illusion que de la connaissance.

Une de ces constatations, largement rapportée dans les médias, fut celle suggérant que les incitatifs financiers consentis aux médecins depuis 12 ans avaient paradoxalement eu pour effet de diminuer leur productivité (c’est-à-dire le nombre d’actes et de visites facturés et le nombre de jours travaillés). Basée sur une analyse des données de la Régie de l’assurance maladie du Québec de 2006 à 2015, cette conclusion aurait pu être plausible si tout autre facteur influençant la productivité des médecins au cours de cette décennie était demeuré inchangé. Les chercheurs ont cependant omis de considérer dans leurs analyses trois importants facteurs confondants qui, dans la même période, ont potentiellement affecté le niveau d’activité des médecins : la féminisation de la profession médicale ; le remplacement des baby-boomers par les millénariaux ; le fardeau des maladies chroniques.

Féminisation de la profession médicale

Un rapport publié en 2007 a bien documenté la tendance à la féminisation de la profession médicale et ses effets sur la productivité des médecins au Québec. Les auteurs y concluent que l’augmentation du nombre de femmes médecins modifie profondément la pratique de la médecine. Ils notent entre autres que, si les omnipraticiennes semblent offrir des services de meilleure qualité que leurs collègues masculins, elles « travaillent 14 % moins d’heures et 10 % moins de jours par année que les hommes et voient 31 % moins de patients ».

La proportion de femmes médecins est passée de 38,1 % en 2005 à 47,7 % en 2017. Il est donc inapproprié de conclure à l’absence d’effets ou à des effets paradoxaux des incitatifs financiers sans mesurer l’impact de la féminisation de la profession sur la diminution de la productivité observée.

Phénomène aux effets moins documentés, le remplacement progressif des médecins baby-boomers par les millénariaux coïncide aussi avec la période 2006-2015. Des études laissent entendre que les millénariaux sont moins carriéristes et plus réticents aux longues heures de travail affectant leur équilibre de vie. Une analyse par groupe d’âge aurait permis d’évaluer l’impact générationnel sur la productivité pour ensuite mieux isoler celui des incitatifs financiers.

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et de la multimorbidité (c’est-à-dire la présence de plusieurs maladies chroniques chez un même individu) a des effets reconnus sur la consommation des soins de santé et des services médicaux. Or, ces phénomènes ont progressé entre 2006 et 2015 et influencent assurément la productivité médicale. Qui plus est, toute facturation créative qui puisse exister, une partie appréciable du suivi de ces clientèles n’est pas rémunérée (ex : suivi téléphonique) et, donc, n’est pas comptabilisée dans le cumul des jours travaillés selon la méthode employée par les auteurs du rapport. Une fois de plus, ceux-ci n’ont pas tenté d’ajuster leurs analyses : une tâche de plus en plus lourde et complexe a probablement diminué la productivité des médecins depuis 2006.

L’absence de considération pour ces trois facteurs constitue une erreur méthodologique majeure. Par une approche scientifique rigoureuse, les auteurs auraient dû clairement informer les lecteurs que l’association observée entre l’augmentation de la rémunération et la baisse de productivité des médecins entre 2006 et 2015 n’en était peut-être pas une de causalité, et que cette baisse d’activité des médecins était peut-être sans aucun lien avec les incitatifs financiers. Il serait même plausible de formuler l’hypothèse que les incitatifs financiers ont potentiellement atténué la baisse de productivité liée à la féminisation de la profession, au remplacement générationnel et à la lourdeur de la clientèle. Sans analyses appropriées, la réserve est cependant de mise.

De par les limites inhérentes à leur étude, les auteurs auraient dû adopter une perspective plus balancée afin de mieux servir un débat social légitime et nécessaire, soit celui de la rémunération des médecins. Leurs conclusions, une fois amplifiées par leur traitement médiatique, ont plutôt servi à couvrir d’opprobre une profession composée d’individus ni voleurs ni saints, mais qui, pour la plupart, ont profondément à coeur le succès de notre système de santé collectif.



