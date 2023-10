Des batteries de panne, pourquoi pas ?

Monsieur Paolo Cerruti,

Votre compagnie Northvolt a choisi de s’établir au Québec. À la bonne heure ! Bienvenue chez nous. Que pour vous aussi, « chez nous » devienne rapidement chez vous. Cela semble bien parti puisque je vous ai entendu dire que vous et votre famille étiez déjà installés ou sur le point de vous installer à Montréal. Non seulement vous venez d’un pays scandinave, mais vous apportez avec vous pour l’importer un élément important de cette culture qui depuis des années de réflexions sociologiques ne cesse de me fasciner. C’est-à-dire une préoccupation éminente pour l’environnement. On est faits pour s’entendre.

Précisément parce que vous apportez un peu de Suède avec vous, je me permettrai de vous faire une suggestion qui irait en ce sens. Votre ambition est en effet de produire la batterie la plus verte au monde. Je vous entendais détailler les façons petites et grandes choisies par votre entreprise pour y arriver. J’en ajoute une qui va peut-être trahir mon incompétence dès la prochaine phrase, au pire la suivante.

Pourquoi ne feriez-vous pas de Northvolt Québec la seule usine au monde qui a une unité qui travaille au développement d’une batterie domestique, une batterie d’urgence pour les pannes de courant. Une technologie qui remplacerait très avantageusement la puante et polluante génératrice à essence et soulagerait d’autant la détérioration du climat. Sans compter les économies qu’elle permettrait de faire sur les coûts des dégâts causés par ces pannes. Au premier stade, il s’agirait d’en équiper d’abord les familles, les particuliers, avant les entreprises. Si on est déjà capables de faire rouler une voiture de façon autonome pendant plus de 500 km, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas de la même façon fournir à une maison à l’aide d’une batterie de panne l’électricité de base pour la faire fonctionner pendant 24, voire 48 heures. Peut-être tout cela n’est-il qu’utopie générée par mon ignorance de la chose.

Mais si cela était possible, ce serait peut-être aussi une façon de calmer les appréhensions suscitées par votre projet chez les gens qui habitent déjà la région, une façon de le dédouaner d’une partie de ce qui lui reste de moins écolo. Une preuve de plus que la culture scandinave est à la fois progressiste et avant-gardiste.