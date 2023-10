Northvolt n’est pas Hydro-Québec

Monsieur le Premier Ministre,

Le 28 septembre 2023, le gouvernement de la CAQ a annoncé une aide financière de 3 milliards de dollars à l’entreprise privée suédoise Northvolt. Celle-ci recevra aussi l’aide financière du fédéral. À cette occasion, vous dites fièrement aux journalistes (radio ou télévision) que cet investissement, que je qualifierais de faramineux, rappelle celui que le gouvernement libéral, sous Robert Bourassa, a accordé pour le projet LG2 : projet mené pour offrir de l’électricité par Hydro-Québec à l’ensemble de la population du Québec. Vous établissez, à mon avis, une comparaison fort douteuse par son contenu, qui ressemble à de la désinformation, en comparant un investissement dans un bien collectif à des fins collectives (Hydro-Québec) à un investissement dans une entreprise privée. Votre comparaison aurait eu davantage de sens si vous aviez cité le prêt sans intérêt de 110 millions de dollars accordé en 1987 par le même gouvernement Bourassa à General Motors (GM) à Sainte-Thérèse/Boisbriand. En 2002, soit 15 ans plus tard, les activités ont cessé et ce n’est qu’en avril 2017 que le montant total du prêt a été remboursé sans intérêts… on ne parlera pas de l’investissement dans la cimenterie.

Le montant accordé à Northvolt est à ce point faramineux — et les conditions sont méconnues — qu’on peut se demander où vous l’avez trouvé… Cependant, nous savons qui va en payer le prix.