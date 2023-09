La bêtise du président

Certes, c’est une grosse bêtise que le président de la Chambre des communes a commise, mais la bêtise ne serait pas si grosse et aurait pu être pardonnable si l’ensemble des députés de l’opposition n’avait pas décidé d’en faire une affaire nationale et internationale en insistant à qui mieux mieux sur son incommensurable incidence. C’est tout le Canada qui a commis ce péché originel, et chaque Canadien devrait s’excuser auprès de tous les étrangers qu’il rencontre pour cette énorme erreur que nous avons collectivement commise.

Évidemment, les pays qui ne sont pas contents de la qualité de leurs relations avec le Canada en profitent pour nous rabaisser, et il ne leur manque pas de témoignages de politiciens canadiens pour illustrer leurs dires. Pierre Poilievre aura fait plus pour nous dénigrer collectivement que n’importe quel dirigeant étranger. Ceux qui nous connaissent bien et qui n’ont rien contre le Canada se contenteront sans doute de hausser les épaules. […]

En ce qui me concerne, ce petit scandale me dérange beaucoup moins que celui de l’augmentation de la pauvreté et de l’itinérance au Canada. Je ne comprends pas trop qu’au Devoir, on se soit aussi intéressé à cette bêtise, qui, sans doute, fait bien rire à l’étranger. […]