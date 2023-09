Questions sur le projet de Northvolt

Il est habituel et normal de se réjouir de l’arrivée d’un projet industriel comme celui de Northvolt, moderne, impressionnant par sa taille et son nombre d’emplois, etc. Il serait donc malvenu de « bouder ce plaisir ». À la condition que les milieux locaux ne subissent pas que des inconvénients. Ce projet ressemble d’ailleurs à d’autres annoncés au Québec et en Ontario, avec une certaine surenchère.

Cependant, il est légitime de soulever quelques questions sur le projet lui-même, mais aussi, et surtout, sur sa signification par rapport aux orientations de nos dirigeants politiques. Ces derniers affirment régulièrement que leur objectif est de réduire les GES et d’atteindre un certain niveau de carboneutralité d’ici une année X, cible par ailleurs changeante selon les partis et/ou selon l’évolution réelle des émissions de GES.

Malgré l’intérêt et les retombées de ces projets, ils ne contribuent que très peu à cet objectif, lequel pourrait bénéficier de certaines des sommes énormes consacrées aux usines. D’où les trois interrogations suivantes.

L’objectif de MM. Legault et Fitzgibbon de positionner le Québec dans l’industrie verte les entraîne-t-il dans une voie, différente et souhaitable, qui serait celle de la transition vers l’économie verte, ce qui nécessiterait des efforts financiers massifs visant la modification des processus et des comportements polluants actuels ? Une partie de ces aides seraient peut-être plus efficaces investies dans de véritables projets de transition et de transformation des processus pour diminuer les émissions de GES.

La deuxième question fondamentale concerne l’usage et la disponibilité de l’électricité. À quel prix et moyennant quels sacrifices éventuels pourra-t-on concilier les trois variables suivantes : les gains d’efficacité énergétique, relativement modestes jusqu’ici ; l’augmentation naturelle ou linéaire des besoins ; et les besoins supplémentaires associés à un nombre mystérieux de grands projets promus par le gouvernement ? Le tout en comparaison, pour ne pas dire en confrontation, avec la capacité encore inconnue d’Hydro-Québec d’augmenter sa puissance et celle de ses partenaires privés. […]

Enfin, bien que le Québec et le Canada doivent jusqu’à un certain point participer à la course internationale d’investissements pour la nouvelle industrie verte, est-ce que les sommes consenties sont judicieusement établies et les retombées, correctement évaluées ? Jusqu’à quel point le Québec peut-il participer à ce capitalisme d’État ?

Que des experts indépendants nous éclairent sur ces trois questions !