C’est la rage climatique, ma faculté étudiante est en grève, nous essayons de faire du bruit. Ce n’est plus seulement pour la cause des jeunes générations, mais pour toutes celles d’aujourd’hui et du monde entier. Parlons-en, de l’union de la nature et de l’histoire humaine, cette romantique conception pervertie par l’idée de « mieux vivre ».

L’histoire de l’humain est écrite par la nature. Les victoires de certains peuvent être en grande partie dues à des conditions environnementales. Les échecs de Napoléon et d’Hitler en Russie sont bien une preuve du rapport entre l’histoire et la nature. Même ici, nous pouvons penser à la tentative d’invasion des Américains au Québec, qui a échoué grâce à notre hiver. Ce sont des exemples de l’incidence du climat sur notre monde tel que nous le connaissons. Maintenant, nous assistons à un divorce tumultueux entre ces protagonistes. L’humain change le cours de l’histoire biologique en pensant que cela ne changera pas la sienne. Nous en percevons déjà les conséquences : les migrations dues aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques s’accentuent. Plusieurs se retrouvent chassés de leur foyer, meurent de soif et de faim. L’histoire de l’humain en est bouleversée.

Nous changeons maintenant de période biologique. L’holocène, notre bienfaitrice, notre créatrice, notre ère, n’existe plus pour plusieurs scientifiques. Nous entrons maintenant dans une nouvelle ère : l’anthropocène. Nous avons changé le cours de l’histoire naturelle de notre planète en voulant maintenir notre confort dans notre petite partie du globe.

Je m’assois alors dans un parc, je m’imagine la végétation avant que les Européens viennent vivre au Québec. Je vois des splendeurs luxuriantes, une nature grandissante et respectée. L’aidante des Autochtones établis depuis des siècles. Ils comprennent l’importance de ce mariage et la nécessité de le préserver. Nous nous devons de leur laisser plus de place, de les écouter et de prendre exemple. Nous pourrons alors peut-être sauver cette union gravement atteinte par notre soif de pouvoir, de richesse et de grandeur.

Les manifestations et les grèves font du bruit, elles attirent l’attention. Elles sont nécessaires et permettent de tendre le micro à ceux qui ont des idées. Nous nous devons de laisser la parole à ceux qui ont compris la résonance entre la nature et l’humain, à ceux qui ont su écouter les arbres qui savaient parler, à ceux que nous avons lâchement exclus et persécutés, aux Autochtones. C’est dans l’intérêt de notre combat pour le climat et les droits de la personne. C’est le devoir de l’humain envers la nature.