Un projet de loi hospitalocentriste et centralisateur

Le ministre Dubé entendra-t-il le cri du coeur du Dr Julien que l’on peut lire dans l’édition du mardi 26 septembre ? À titre d’expert non contesté de terrain, le docteur Julien écrit : « Les soins préventifs et curatifs, pour être efficaces, impliquent des liens de confiance, de la proximité et une intensité qui ne peuvent être accessibles que dans les communautés. » Tout le contraire, en fait, de ce que propose le ministre dans son projet de loi hospitalocentriste, centralisateur à l’excès et pratiquement muet à propos des services sociaux qui puisent leurs ressources de première ligne dans le réseau public de la santé et des services sociaux promis à un démantèlement et à un chaos pire que celui que vit la population, eu égard à l’accessibilité des services.

