Polarisation extrême

Les positions récentes du gouvernement caquiste en ce qui a trait à l’avortement sont bien mal inspirées. Aller jusqu’à affirmer vouloir « sacraliser » le droit à l’avortement est nettement contre-productif, en ce que cela aura tendance à alimenter une propension malsaine à la polarisation des débats publics.

La partie pour l’avortement se voulant celle du raisonnable compromis, il importe de garder les choses dans leur juste perspective et de ne pas céder à la tentation simpliste des extrêmes. Il est tout à fait possible, voire souhaitable, de considérer la sérieuse désapprobation des prétendus défenseurs de la vie comme étant légitime, si ce n’est désirable, tout en dressant néanmoins le constat lucide dictant que s’il est regrettable d’avoir à procéder à un avortement, ce l’est beaucoup plus de chercher à imposer la prolongation d’une grossesse non voulue, à l’encontre de la volonté et des intérêts de toute femme.

Comme en témoigne le climat de polarisation qui règne aux États-Unis, autant dans la société civile que dans l’arène politique, nous ferions fausse route en pimentant notre discours du même type de manichéisme qui divise la population américaine depuis toujours ; mieux vaut nous en tenir à la voie nuancée du moindre mal comme antidote à l’extrémisme.