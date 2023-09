On ne badine pas avec la langue

L’auteur saguenéen Kevin Lambert, que découvre le monde avec émerveillement à travers son roman Que notre joie demeure, vient de décrocher une autre nomination prestigieuse : après le Goncourt, le voilà en lice pour le prix Médicis. Une reconnaissance qui, sans doute, place le Québec au sommet des lettres francophones. Espérons que cette montée fulgurante n’échappera pas à certains observateurs des plus cyniques, dont un en particulier : Gad Saad.

Lors d’une intervention au balado de Joe Rogan, le professeur de psychologie de l’Université Concordia avait qualifié le français québécois d’« affront à la dignité humaine ». Une assertion audacieuse, d’autant plus notable lorsque l’on considère les récents honneurs accordés à Lambert pour des romans qui subliment la langue vernaculaire. Mais nous comprenons, bien sûr, l’excès d’enthousiasme de M. Saad. Après tout, une apparition au Joe Rogan Podcast est un véritable événement. Un sommet que peu atteignent, le conseil des sages, La Mecque de la subtilité intellectuelle et de la prud’homie. Qui pourrait résister à une telle exposition ?

Sarcasme mis à part, ce qu’il convient de rappeler ici, c’est l’importance de la saveur qui auréole la langue. La langue, avec ses nuances, ses particularités et ses évolutions, c’est le reflet d’une culture, d’une histoire et d’un peuple. Décréter qu’une langue est un « affront à la dignité humaine », c’est ignorer tout ce qu’elle porte en elle : c’est une grave erreur que commet M. Saad. Mais peut-être qu’il n’en a rien à faire, peut-être considère-t-il sa notoriété telle qu’il ne s’abaisse pas au niveau de la littérature québécoise. Car après tout, que peut bien signifier une nomination au Goncourt ou au Médicis pour un pèlerin de la Joe Rogan Experience ? Sans doute rien. Mais l’unicité de notre langue, elle, demeure, forte et fière. Et on ne badine pas avec elle.