Une campagne trop peu trop tard

Encore une fois, le virus aura été plus rapide que nous. La vague automnale de la COVID est bien enclenchée, et les cas sont en hausse, alors que la campagne de vaccination ne débutera pas avant octobre. Étant donné qu’il faut environ deux semaines après le vaccin pour développer des niveaux d’anticorps adéquats, les plus vulnérables resteront donc moins bien protégés encore plusieurs semaines, mais le virus continuera à se propager pendant ce temps. Espérons que les nouveaux variants ne causeront pas trop d’hospitalisations ni de COVID longue au sein de la population largement déjà vaccinée dans le passé et encourageons le port du masque en attendant lors des rassemblements. Aurait-on pu accélérer l’approbation du nouveau vaccin et devancer la campagne de vaccination pour mieux protéger les personnes à risque ?

À voir en vidéo