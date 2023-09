Solution à la crise du logement

On parle beaucoup, ces temps-ci, de la crise du logement, mais les solutions sont rares. Je n’ai pas entendu l’option des habitations surdimensionnées comme avenue possible à la pénurie de logements.

Or personnellement, je connais des gens vivant dans des quartiers datant de 30 à 60 ans qui demeurent seuls ou en couple dans la maison où ils ont élevé leurs enfants. Ils se perdent dans ces grands espaces et, souvent, ce ne sont que des liens sentimentaux qui les y retiennent. S’ils ne veulent absolument pas vendre, ils pourraient faire aménager un appartement au sous-sol ou à l’étage. Une autre solution serait de louer une ou des chambres.

En plus d’apporter une amélioration à un grave problème social de pénurie de logements, cette solution simple et originale contribuerait à réduire la consommation d’espace et d’énergie, ce qui serait super sur le plan environnemental. De plus, cela apporterait des gains financiers non négligeables tout en réduisant les surfaces à entretenir. Finalement, cela pourrait réduire les cas d’isolement social, fréquents chez les aînés, ou simplement apporter une agréable compagnie.