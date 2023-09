L’éducation a son importance!

Dans les pages du Devoir du 23 septembre dernier, M. Normand Baillargeon mentionne, à juste titre, que l’éducation est une des plus vitales et importantes institutions d’une société qui se dit démocratique et que les enseignants jouent un rôle central pour la faire exister.

Il poursuit en mentionnant que la formation des enseignants devrait être très exigeante pour, probablement aussi, attirer les meilleurs candidats dans nos facultés d’éducation. Je suis persuadé que c’est la voie à suivre pour que le monde de l’éducation puisse retrouver toutes ses lettres de noblesse.

Cette position soulève, par contre, une question primordiale, soit celle de la reconnaissance du métier d’enseignant. Et ce n’est certainement pas en minimisant le manque de ressources dans nos écoles que les candidats se précipiteront dans les facultés des sciences de l’éducation. J’ose aussi avancer que les conditions salariales sont à revoir si nous voulons avoir de meilleurs prétendants en enseignement.

Soyons sérieux ! Si nous voulons que la profession retrouve toute sa crédibilité, il faudra offrir, un jour, aux enseignants des conditions de travail à la hauteur de l’importance qu’on accorde à l’éducation.

Pendant ce temps, notre belle relève préfère fréquenter les facultés les plus reconnues par notre société soit celles de droit, de médecine et d’ingénierie, pour ne nommer que celles-ci !

Triste constat pour tous ceux et toutes celles qui savent reconnaître toute la place que l’éducation devrait occuper pour une société qui se respecte ! Dans ces conditions, j’ai bien peur que le cynisme entretenu envers les enseignantes et enseignants se poursuive si le statu quo se maintient !