Si l’engouement électrique se maintient, passer à « mineurs de lithium et à constructeurs de batteries » semblerait un scénario attrayant et prometteur, bien que la protection des espèces animales et végétales soit devenue une préoccupation planétaire. Dans un tel contexte, les bons choix socio-économiques seraient tout aussi importants que les bonnes réponses aux problèmes écologiques. Alors que les feux de forêt au pays représentaient cette année les GES de plus de 415 millions de véhicules thermiques, le virage au véhicule électrique (VE) équivaudrait-il à une goutte d’eau dans l’océan du dérèglement climatique ?

D’autant que cette substitution requiert un fort régime de subventions qui ne sert à remplacer qu’un seul véhicule traditionnel à la fois. Sans compter les coûts additionnels d’une perte de taxes sur l’essence et d’une réfection majeure de nos routes, les piles au lithium étant susceptibles aux chocs et aux vibrations. […] Tout cela semble paradoxal compte tenu de notre énorme responsabilité d’entretenir et de préserver notre forêt boréale, un des principaux poumons planétaires. Le VE peut être une bonne réponse en appui à la transition énergétique, mais peut-il remédier à l’urgence d’un reboisement massif au pays et des efforts accrus pour mieux nous équiper dans la lutte contre les feux de forêt ? […]