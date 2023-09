Bientôt 5 ans. Une demi-décennie pour obtenir la citoyenneté. À partir d’un délai certain, n’aurait-on pas le droit d’exiger que notre demande soit validée automatiquement ?

J’ai vécu 14 ans à Montréal, permis de travail, résidences permanentes, impôts payés en temps et en heure. J’ai eu le temps de déménager en France pendant cette période. On pourrait se dire que c’est là que le bât blesse, mais non.

J’ai passé mon examen en octobre 2021 de la France. Depuis, silence radio. Ah non, pardon, on m’a demandé pour la seconde fois mes empreintes digitales. Je précise que ceci n’est pas une démarche standard, mais certains se le font demander à des fins de vérification des antécédents. Mais voilà, selon une règle de l’Immigration, le test n’est valable qu’un an. Et comme mon dossier semble tomber dans une craque géante comme beaucoup d’autres, on me redemande d’en effectuer un nouveau.

Je suis revenu avec ma famille cet été à Montréal et en ai profité pour le faire. Beau joueur, vous me direz. Je dois dire que c’est un peu ma dernière cartouche.

Surtout, ma résidence permanente sera échue en avril 2024, qu’est-ce qui se passe après ?

Mon fils est né à Montréal, y est enraciné et pourrait très bien y revenir d’ici quelques années, tout comme nous ses parents. Ma femme en est au même point, l’agente qu’elle a appelée, quand on était sur le territoire cet été, s’étonnait même qu’elle n’ait pas encore reçu de convocation pour la cérémonie de remise de passeport.

Eh bien, ça nous fera plaisir de prendre un billet d’avion pour notre Belle Province dès qu’on la recevra. En attendant, on est en droit de se demander : que font les agents de l’Immigration ?