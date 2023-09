L’indignité de ta mort, Marcel, nous déshonore

Marcel, on a retrouvé ton cadavre dans une poubelle : 61 ans seulement, pas vieux, et en plus, champion de billard au sous-sol de l’église Saint-Roch ! On a dit que tu étais un gars très bien de ta personne, « toujours la chemise rentrée dans le pantalon, puis, il avait sa petite casquette », lit-on dans l’article sur toi qui raconte cette impensable et honteuse mort qu’on t’a faite : on a jeté ton cadavre dans une poubelle ! Le titre de l’article dit : « C’est toute notre faute, au fond. On l’a échappé. » Vrai ! C’est exactement ça, on t’a ignoré jusqu’à te tuer ! Marcel, j’aurais pu être toi, cher Marcel Saint-Laurent ! Je me dis : oui, cette chose cruelle et immonde aurait pu m’arriver, cette chose ignoble aurait pu nous arriver à tous. Il n’y a pas eu de séisme meurtrier, de tremblement de terre, non, rien, aucune raison pour que tu te retrouves, Marcel, dans une poubelle dans le Québec « actuel ». Pas d’inondation ni de guerre comme en Ukraine, non, rien, Marcel, un citoyen lambda, un Monsieur Tout-le-Monde l’air sympa, et champion de billard ! Pourquoi alors cette mort indigne et révoltante ? Comment expliquer que tu aies été traité comme un détritus, Marcel, un déchet, qu’on a jeté dans une poubelle ? Où sont, dans ce pays, les mains charitables, répandeuses de soins, de charité ? Ta mort nous déchire le coeur et montre que nous n’avons plus d’honneur.

