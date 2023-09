Solidarité envers nos médias

J’ai lu avec étonnement et grande déception que Québec solidaire et le Parti libéral du Québec ont rompu la solidarité qui les unissait avec les médias québécois. Tous les partis avaient pourtant indiqué cet été leur volonté de boycotter Meta. Ils font maintenant le contraire avec la campagne électorale partielle qui se déroule actuellement dans Jean-Talon. Un engagement brisé, envers les citoyens, les journalistes et les médias.

J’espère des élus, peu importe le parti, qu’ils se serrent les coudes au nom de notre démocratie et de la vitalité de nos médias. J’ose espérer que ces partis réfléchiront aux conséquences de ce geste qui ne fait qu’ajouter au cynisme de la population envers les politiciens. QS et PLQ, soyez bons joueurs et solidaires.