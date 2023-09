Nous sommes un groupe d’aînées de l’AQDR-Granby (Association québécoise de défense des droits des retraités et des aînés) qui réfléchissons aux enjeux et défis du vieillissement dans notre société. Au cours de nos discussions, un sujet s’est manifesté rapidement : les effets pervers, déshumanisants et envahissants des avancées technologiques numériques.

Quelques exemples suffiront à mettre la table. Pauline, 84 ans, s’évertue pendant plus de trois jours à essayer, par toutes sortes de moyens, de remplacer sa carte de crédit perdue. Ève, 14 ans, victime d’une agression sexuelle, se décide finalement à composer le 1-833-DÉNONCE pour confier son désarroi à un système automatisé. Antoine, 19 ans, étudiant en génie civil à l’université, présente un travail de fin de session sur la construction des ponts, créé de toutes pièces par ChatGPT. C’est quoi ça, ChatGPT ? C’est un robot conversationnel, ou générateur de textes, tournant sur des algorithmes d’intelligence artificielle. Hein ? Tant pis si vous ne comprenez pas, c’est un vocabulaire réservé aux initiés.

SOS ! Où est passé l’être humain ? Cette question suscite des débats animés et soulève de vives émotions dans un groupe d’aînées, de personnes d’expérience, qui constatent l’effritement des valeurs humaines fondamentales : disponibilité à soi et aux autres, désir de prendre le temps, plaisir de la rencontre, authenticité. Les technologies dites « de pointe » nous font reculer au Moyen Âge, sinon à la préhistoire : elles nous plongent dans un déclin d’humanité.

Attention ! Nous ne refusons pas la technologie, si elle est au service de l’humain et de la vie, non pas l’inverse, c’est-à-dire l’humain asservi à la technologie.

Nous partageons le fruit de nos réflexions par le biais de courts articles, empreints d’humour et de lucidité, illustrant bien l’ambiance qui règne au sein de notre petit groupe, d’où notre nom… La Brigade des Crayons Aiguisés.