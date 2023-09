Aînés et enfants, un heureux amalgame

J’ai toujours éprouvé une propension naturelle pour les aînés et les enfants, primo pour leur vulnérabilité dans notre société dite moderne, secundo en raison de leur belle complicité.

D’ailleurs, à une certaine époque pas si lointaine, on disait que les aînés, en prenant de l’âge, « retombaient en enfance ». Dans cette foulée, le cycle de la vie ne se referme-t-il pas merveilleusement derrière la scène émouvante d’un vieillard s’amusant avec un ballon en compagnie d’un enfant ?

En cette période de grands bouleversements sociaux, les aînés et les enfants se retrouvent souvent isolés, les adultes étant trop préoccupés par leur carrière pour daigner leur offrir toute l’attention qu’ils méritent. Alors, on enferme les aînés dans des mouroirs et on abandonne les enfants devant leur tablette, à la merci de la solitude.

Devant un constat aussi triste, ne serait-il pas fort pertinent de susciter des rendez-vous réguliers entre les aînés et les enfants afin de leur offrir des occasions de rire ensemble, de s’amuser ensemble, voire d’échanger ensemble ? Que de trésors ils découvriraient ensemble !