Attention aux fous du guidon

Accepterait-on que des automobilistes s’entraînent à faire la course sur nos routes ? Non, évidemment. Pourquoi, alors, tolère-t-on ces cyclistes « sportifs » qui, sur nos pistes cyclables où la limite est de 20 km/h, foncent ventre à terre comme si leur vie en dépendait, sans ralentir quand il y a danger (chaque seconde compte quand on fantasme qu’on est au Tour de France !), zigzaguant entre petits enfants qui donnent leurs premiers tours de pédales et cyclistes roulant à des vitesses normales, dépassant sans tenir compte des vélos qui arrivent en sens inverse, bref ne montrant aucune considération pour la sécurité d’autrui ? On attend qu’il y ait un accident grave ?

