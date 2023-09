Une nouvelle vie pour l’incinérateur des Carrières

Au cœur de Rosemont, un trésor architectural attend sa transformation pour devenir un symbole de durabilité et d’innovation pour Montréal. L’ancien incinérateur des Carrières, autrefois utilisé pour éliminer les déchets de la ville, est prêt à devenir une source de vie plutôt qu’un agent de destruction. Il est temps de le convertir en une serre moderne qui pourrait jouer un rôle crucial dans la sécurité alimentaire des Québécois.

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance cruciale de la sécurité alimentaire et de la résilience des chaînes d’approvisionnement alimentaire locales au Québec. Le besoin de produire une partie importante de notre nourriture au sein de la ville est plus évident que jamais. C’est là qu’intervient l’ancien incinérateur des Carrières. Cette structure emblématique offre un potentiel inestimable pour devenir une serre d’avant-garde.

« L’autonomie alimentaire, ce n’est pas juste de beaux mots. C’est pour des raisons de sécurité. Il y a une urgence qu’on produise plus [de nourriture] au Québec», a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault, en 2023. La conversion de l’ancien incinérateur des Carrières en une serre moderne à Montréal serait un pas dans la bonne direction, en renforçant notre résilience et en réduisant notre dépendance aux importations alimentaires.

Imaginons un instant une serre ultramoderne dans cet espace, utilisant des techniques agricoles verticales et hydroponiques pour cultiver une variété de légumes, de fruits et d’herbes toute l’année. Une telle installation pourrait non seulement produire des aliments frais et sains pour les Montréalais, mais aussi réduire la dépendance aux importations alimentaires, réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport des denrées alimentaires et créer des emplois locaux.

De plus, la conversion de l’ancien incinérateur des Carrières en une serre moderne serait un modèle d’adaptation des infrastructures urbaines du passé aux besoins du futur. Cela démontrerait l’engagement de Montréal et du Québec envers la durabilité environnementale et la résilience alimentaire. Le recyclage d’un bâtiment industriel obsolète en une installation agricole high-tech serait un exemple inspirant pour d’autres villes qui font face aux mêmes défis.

Bien sûr, la conversion nécessiterait des investissements initiaux, mais les avantages à long terme surpasseraient largement ces coûts. Il existe des possibilités de financement public-privé et de subventions pour soutenir un projet aussi novateur. De plus, la serre pourrait être conçue pour servir également de centre éducatif et de recherche, favorisant l’innovation et la collaboration dans le domaine de l’agriculture urbaine.