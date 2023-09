Un royaume paisible et accueillant hors de l’économie mondiale. Le jeune roi et chef religieux craint l’aide internationale avec livraison de cartons remplis de visiteurs indésirables, nuisibles à l’industrie touristique florissante grâce à son soleil à bon prix. Tant pis si les Marocains en grand nombre souffrent et meurent suite à l’application de la raison d’État.

À voir en vidéo