Trop vieux, Joe Biden﻿, vraiment?

L’homme a 80 ans. Il est président des États-Unis. Le plus vieux de l’histoire du pays, oui, on le sait tous et toutes. Biden a réussi à redresser l’économie de son pays. Sous son règne, le chômage a baissé et les revenus des familles ont pris du mieux. Mais il est trop vieux, selon 70 % des Américains qui se sont prononcés dans un sondage effectué récemment. Voilà aussi la rengaine que les républicains ne cessent de promouvoir. Selon eux, Biden est trop vieux et sénile.

Force est de constater que Joe Biden est victime d’âgisme et qu’il doit vivre avec cette réalité chaque jour. Et plus les présidentielles de 2024 approcheront, plus on entendra dire que Joe est trop vieux. On le disait déjà trop vieux en 2021 à 78 ans, quand il est devenu officiellement le 46e président des États-Unis.

Pendant ce temps au Québec, des personnalités du domaine artistique nous démontrent que la vieillesse est une notion abstraite. Quand je vois Denise Filiatrault qui, à 92 ans, agit à titre de directrice artistique du Théâtre du Rideau vert. Ou encore Béatrice Picard (94 ans) et Louise Latraverse (83 ans), qui continuent de se produire sur les planches ou à la télévision. Ou encore Claude Gauthier qui, à 84 ans, a lancé dernièrement son 17e album en carrière (Les amitiés). Ne peut-on affirmer alors que vieillir n’est pas synonyme de dépérir ?

Je dirai ici que ceux qui continuent d’être actifs dans notre société après 80 ans, ceux et celles qui continuent de créer, de diriger des entreprises, etc., sont tous portés par un vent de jeunesse.

Félix Leclerc n’a-t-il pas écrit : « Ce n’est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne de vieilles pommes. »

Alors, ce n’est pas parce que Joe Biden est vieux qu’il ne peut pas apporter des idées nouvelles, qu’il ne peut pas contribuer à faire avancer son pays vers des jours meilleurs.