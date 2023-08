Une obsession qui fait mal aux enfants

Monsieur le Premier Ministre, Madame la Vice-Première Ministre, Monsieur le Ministre de l’Éducation,

Aujourd’hui paraît une opinion dans Le Devoir en laquelle deux dames du milieu universitaire de l’éducation posent la question suivante : « Qu’est-ce qui est le plus dommageable actuellement pour nos enfants et la société québécoise ? Avoir une enseignante qualifiée qui porte un signe religieux ou avoir un “adulte” non formé en enseignement dans la classe ? »

Il ne pouvait y avoir plus pertinente question sur Terre, à l’heure où manquerait-il chez nous pas loin de 10 000 enseignantes, s’il vous plaît…

Il y a une couple d’années, à une école près de chez moi, avait été embauché, inopinément, un… « criminel » — en tout cas, pas quelqu’un propre à l’enseignement aux de petits enfants. Pendant qu’étaient « surveillées » — de près, n’est-ce pas, comme si elles étaient de véritables criminelles — toutes filles voilées. Oh, l’incroyable « danger » !

Voudriez-vous nous dire, alors, Monsieur le Premier Ministre, quelle est la proportion d’enfants qu’avez-vous vus pleurer parce qu’ayant eu à « affronter » une enseignante voilée, comparativement à celle d’enfants n’en pouvant plus de ne pas avoir d’enseignante ou d’en avoir une différente toutes les deux semaines (quand ce n’est pas tous les deux jours) ?

Affreux, Monsieur le Premier Ministre, AFFREUX ! Une telle mentalité, une telle néoculture (ou inculture ?), une telle insensibilité à la souffrance d’enfants. Parce qu’on fait passer l’obsession religieuse d’adultes avant le besoin d’enfants d’une présence idoine d’enseignante. Obsession éminemment vôtre, d’ailleurs. C’en est aussi pathétique qu’enrageant et désespérant de constater à quel point vous vous fichez — et royalement ! — de l’éducation pour avoir agi et continuer d’agir comme vous le faites.

Non, je ne « défends » pas ici le « droit » des femmes à porter fichu où bon leur semble (particulièrement au travail). Je m’en fiche pas mal, de leur fichu, considérant que du boulot, il n’en manque pas, si bien qu’elles n’en manquent pas non plus. Mais jamais n’accepterai-je que vous, qui n’avez pas cessé de radoter que l’éducation aurait toujours été et serait encore et toujours votre « première priorité », que vous traitiez les enfants comme cela, comme du monde qui n’en vaut pas la peine, à qui on peut faire ainsi injustifiablement de la peine, aussi démesurément qu’incongrûment, pour simplement faire plaisir à leurs mononcles ou leurs matantes allergiques à quelque signe évoquant (trop) les bonnes soeurs cathos d’antan.