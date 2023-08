L’abandon de l’abacus dans nos écoles

Bien que les deux petits caractères de l’alphabet numérique (0 et 1) menacent les 26 lettres de notre langue, la pertinence d’enseigner nos valeurs d’antan n’est pas un retour à l’âge de pierre, alors que les mots n’avaient pas plus d’une ou de deux syllabes. L’ère des classiques et des Lumières a été un saut quantique quant aux idées et aux lettres, enrichies par les écrits grecs et latins. Chez les grands auteurs, la bêtise et la stupidité humaines sont des thèmes récurrents, car souvent source des malheurs de l’humanité qu’il nous serait triste d’oublier. Ici, en revanche, tout ce qui est ancien et patrimonial serait devenu ringard. De plus, l’entrée du joual de Troie dans nos écoles serait responsable de la pauvreté de la langue parlée et du vocabulaire du personnel enseignant et des élèves. Une négligence et un éloignement de nos repères traditionnels qui sont de mauvais augure. Ce qui donne une résonance toute spéciale à cette citation de Simone Veil : « L’avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien ; c’est nous qui pour le construire devons tout lui donner, lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner il faut posséder, et nous ne possédons d’autre vie, d’autre sève, que les trésors hérités du passé et digérés, assimilés, recréés par nous. De tous les besoins de l’âme humaine, il n’y en a pas de plus vital que le passé » (Simone Weil, L’enracinement).

À voir en vidéo