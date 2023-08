Réponse à la lettre d’une enseignante démissionnaire

Ouf ! Je suis essoufflée pour elle ! Comme ex-directrice d’école, j’en ai les larmes aux yeux…

Avez-vous seulement pris conscience que ce ne sont plus des religieux et religieuses qui enseignent, et n’avaient que ça à faire ? Les enseignantes d’aujourd’hui ont aussi des enfants et sont des mères de famille ! Au ministère de l’Éducation, est-ce que quelqu’un a pris conscience de cette réalité ? Les hauts fonctionnaires sont-ils si loin et si détachés de la situation du personnel enseignant d’aujourd’hui ? En effet, il en va de même pour toutes les catégories de personnel dans le monde de l’enseignement…

Je crois qu’au Conseil du trésor, on n’en est pas conscient non plus ! Pourtant, M. Legault, même lorsqu’il était au PQ, et je lui avais parlé personnellement, considérait l’Éducation comme la priorité numéro un et dit toujours de même. Mais jusqu’à maintenant, ce ne sont que des paroles ! À quand les actions !